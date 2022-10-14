OnePlus N300 önümüzdeki ay 33W hızlı şarj ile geliyor

Aktarılan detaylara göre cihaz 5G bağlantısını destekleyen bir MediaTek yonga setiyle gelecek. Ayrıca 90 Hz ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Üreticinin akıllı telefonda LCD mi yoksa AMOLED ekran mı kullanacağı henüz bilinmiyor.
Fiyat etiketi de ortaya çıktı
OnePlus Nord N300 hakkında netleşen diğer ayrıntılar arasında 33W hızlı şarj deseği de var. Fiyat etiketinin 300 doların altında olacağı söyleniyor. Cihazla ilgili diğer detayları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu araba için ölmeye hazırım