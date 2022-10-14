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    OnePlus N300 önümüzdeki ay 33W hızlı şarj ile geliyor

    OnePlus markası çok yakında Nord N akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletecek. OnePlus N300 önümüzdeki ay 5G destekli işlemci ve 33W hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkacak.
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    OnePlus N300 önümüzdeki ay 33W hızlı şarj ile geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Nord N akıllı telefon serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Çinli marka N300 olarak adlandırılan cihazı önümüzdeki ay piyasaya sürecek. Söz konusu bilgi bizzat şirket sözcüsü Spenser Blank tarafından doğrulandı.

    Aktarılan detaylara göre cihaz 5G bağlantısını destekleyen bir MediaTek yonga setiyle gelecek. Ayrıca 90 Hz ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Üreticinin akıllı telefonda LCD mi yoksa AMOLED ekran mı kullanacağı henüz bilinmiyor.

    OnePlus N300 önümüzdeki ay 33W hızlı şarj ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de ortaya çıktı

    OnePlus Nord N300 hakkında netleşen diğer ayrıntılar arasında 33W hızlı şarj deseği de var. Fiyat etiketinin 300 doların altında olacağı söyleniyor. Cihazla ilgili diğer detayları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

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    slamdunk393 3 saat önce

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