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    iPhone SE 4 çentikli tasarımla geliyor: iPhone XR'a benzeyecek

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı dördüncü nesil iPhone SE hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun iPhone XR'a benzer bir tasarımla piyasaya sürüleceği söyleniyor.
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    iPhone SE 4 çentikli tasarımla geliyor: iPhone XR'a benzeyecek Tam Boyutta Gör
    Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, dördüncü nesil iPhone SE modeline yönelik beklentilerini revize etti. Apple'ın planlarına ilişkin güvenilir bilgiler sağlayan Young, akıllı telefonun 6.1 inç LCD ekran ve çentikli tasarımla karşımıza çıkacağını söylüyor.

    Şu an için iPhone SE 4'ün Face ID özelliğine sahip olup olmayacağı belli değil. Ancak bunun yerine maliyeti düşük tutmak için önceki modellerde olduğu gibi Touch ID teknolojisine yer verileceğine dair söylentiler var. Cihazın tasarımı büyük olasılıkla iPhone XR'a benzer olacak.

    iPhone SE 4 çentikli tasarımla geliyor: iPhone XR'a benzeyecek Tam Boyutta Gör

    Touch ID güç tuşuna entegre ediliyor

    Apple'ın tam ekran tasarıma geçiş yapması ile birlikte cihazın alt çerçevesinde yerleşik Touch ID sensörüne sahip Ana Ekran tuşu için yer kalmayacak. Birden fazla kaynak şirketin yeni nesil iPhone SE'de Touch ID sensörünün iPad Air ve iPad mini'de olduğu gibi güç tuşuna yerleştirmeyi planladığını söylüyor.

    iPhone SE 4 çentikli tasarımla geliyor: iPhone XR'a benzeyecek Tam Boyutta Gör
    Ross Young daha önce de doğru öngörülerde bulunmuştu. Deneyimli analist özellikle iPhone 14 Pro'nun yeni çentiği ve iPhone 14 Plus'ın gecikmeli olarak piyasaya sürüleceği hakkında önemli bilgiler verdi.
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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