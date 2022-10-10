iPhone SE 4 çentikli tasarımla geliyor: iPhone XR'a benzeyecek

Şu an için iPhone SE 4'ün Face ID özelliğine sahip olup olmayacağı belli değil. Ancak bunun yerine maliyeti düşük tutmak için önceki modellerde olduğu gibi Touch ID teknolojisine yer verileceğine dair söylentiler var. Cihazın tasarımı büyük olasılıkla iPhone XR'a benzer olacak.
Touch ID güç tuşuna entegre ediliyor
Apple'ın tam ekran tasarıma geçiş yapması ile birlikte cihazın alt çerçevesinde yerleşik Touch ID sensörüne sahip Ana Ekran tuşu için yer kalmayacak. Birden fazla kaynak şirketin yeni nesil iPhone SE'de Touch ID sensörünün iPad Air ve iPad mini'de olduğu gibi güç tuşuna yerleştirmeyi planladığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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