OnePlus Nord 3 tasarımı ve özellikleri belli oldu
Tasarımdan başlayacak olursak, OnePlus Nord 3 günümüz orta sınıf telefonlarda popüler olan ortalanmış delikli ekran ve düz tasarım hatlarına ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte arka panelinde dairesel iki kamera adası ile donatılan telefon, üç sensör ve çift LED flaş ile destekleniyor. Ayrıca paylaşılan görüntüler, OnePlus Nord 3'ün amiral gemisi OnePlus modellerinde karşımıza çıkan bir Uyarı Kaydırıcısı ile geleceğini gösteriyor.
Dimensity 8200'ün amiral gemisi bir işlemci olmadığını belirtelim. Bu bağlamda OnePlus Nord 3, performansı ile premium-orta seviye rekabetine dahil olacak gibi gözüküyor. Son olarak yeni telefonun 4.500 mAh veya 5.000 mAh kapasiteli batarya, Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ve 100W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?