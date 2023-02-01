Tam Boyutta Gör OnePlus, 7 Şubat tarihli Cloud 11 etkinliğinde amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Ayrıca marka, bu tepe model telefonlara ek olarak orta-üst segment pazarı için OnePlus Nord 3'ü hazırlanıyor. Bugün yaklaşan telefonun kilit özellikleri belli oldu.

OnePlus Nord 3 tasarımı ve özellikleri belli oldu

Tasarımdan başlayacak olursak, OnePlus Nord 3 günümüz orta sınıf telefonlarda popüler olan ortalanmış delikli ekran ve düz tasarım hatlarına ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte arka panelinde dairesel iki kamera adası ile donatılan telefon, üç sensör ve çift LED flaş ile destekleniyor. Ayrıca paylaşılan görüntüler, OnePlus Nord 3'ün amiral gemisi OnePlus modellerinde karşımıza çıkan bir Uyarı Kaydırıcısı ile geleceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntılara göre OnePlus Nord 3, 6.74 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile donatılacak. Bu bilgi doğrulanırsa, Nord serisinde bugüne kadar gördüğümüz en yüksek ekran çözünürlüklü cihaz olacak. Bununla birlikte gücünü 4nm MediaTek 8200 yonga setinden güç alacak telefona, 64MP Omnivision veya 50MP Sony IMX 890 birincil sensöründen oluşan üçlü bir kamera tasarımı eşlik edecek.

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Dimensity 8200'ün amiral gemisi bir işlemci olmadığını belirtelim. Bu bağlamda OnePlus Nord 3, performansı ile premium-orta seviye rekabetine dahil olacak gibi gözüküyor. Son olarak yeni telefonun 4.500 mAh veya 5.000 mAh kapasiteli batarya, Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ve 100W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.

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OnePlus Nord 3 tasarımı ve özellikleri belli oldu