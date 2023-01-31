OnePlus V Fold ve V Flip ufukta göründü
Bildirilenlere göre OnePlus, Galaxy Z serisine rakip olacak iki farklı telefon üzerinde çalışıyor. Ticari marka başvurularına göre bunlardan ilki OnePlus V Flip, ikincisi ise OnePlus V Fold olarak adlandırılacak. Bununla birlikte Avrupa ve birçok bölgede her iki cihaz için dahili testlerin başladığı bildiriliyor.
Şu an için OnePlus V Flip ve V Fold'un teknik özellikleri bilinmiyor. Ancak Oppo ve OnePlus arasında yürütülen iş birliğini akılda tutarak, her iki telefonun yeni tanıtılan Oppo Find N2 Flip'ten izler taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için MWC 2023 etkinliğini beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?