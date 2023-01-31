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    Anlık Bildirim

    OnePlus V Fold ve V Flip ufukta göründü

    OnePlus'ın iki farklı katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Galaxy Z serisine rakip olması beklenen modeller OnePlus V Fold ve V Flip olarak adlandırılacak. İşte detaylar
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    OnePlus V Fold ve V Flip ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarındaki bir sonraki trendin katlanabilir telefonlar olması bekleniyor. Zira günümüzde Samsung'un ayak izini takip eden birçok marka, yeni ürünlerini piyasaya sürmeye başladı. Şimdi bu markalar arasına OnePlus da dahil oluyor. Katlanabilir telefonlar konusunda uzun bir süredir sessizliğini koruyan şirketin, iki farklı cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    OnePlus V Fold ve V Flip ufukta göründü

    Bildirilenlere göre OnePlus, Galaxy Z serisine rakip olacak iki farklı telefon üzerinde çalışıyor. Ticari marka başvurularına göre bunlardan ilki OnePlus V Flip, ikincisi ise OnePlus V Fold olarak adlandırılacak. Bununla birlikte Avrupa ve birçok bölgede her iki cihaz için dahili testlerin başladığı bildiriliyor.

    Şu an için OnePlus V Flip ve V Fold'un teknik özellikleri bilinmiyor. Ancak Oppo ve OnePlus arasında yürütülen iş birliğini akılda tutarak, her iki telefonun yeni tanıtılan Oppo Find N2 Flip'ten izler taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için MWC 2023 etkinliğini beklememiz gerekecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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