Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarındaki bir sonraki trendin katlanabilir telefonlar olması bekleniyor. Zira günümüzde Samsung'un ayak izini takip eden birçok marka, yeni ürünlerini piyasaya sürmeye başladı. Şimdi bu markalar arasına OnePlus da dahil oluyor. Katlanabilir telefonlar konusunda uzun bir süredir sessizliğini koruyan şirketin, iki farklı cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

OnePlus V Fold ve V Flip ufukta göründü

Bildirilenlere göre OnePlus, Galaxy Z serisine rakip olacak iki farklı telefon üzerinde çalışıyor. Ticari marka başvurularına göre bunlardan ilki OnePlus V Flip, ikincisi ise OnePlus V Fold olarak adlandırılacak. Bununla birlikte Avrupa ve birçok bölgede her iki cihaz için dahili testlerin başladığı bildiriliyor.

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Şu an için OnePlus V Flip ve V Fold'un teknik özellikleri bilinmiyor. Ancak Oppo ve OnePlus arasında yürütülen iş birliğini akılda tutarak, her iki telefonun yeni tanıtılan Oppo Find N2 Flip'ten izler taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için MWC 2023 etkinliğini beklememiz gerekecek.

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OnePlus V Fold ve V Flip ufukta göründü