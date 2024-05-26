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    Snapdragon X Elite, Apple M2 işlemci ile karşılaştırıldı

    Snapdragon X Elite işlemciye ve Apple M2 işlemciye sahip iki dizüstü cihazın performansı karşılaştırıldı. İşte tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinin sonuçları:
    Snapdragon X Elite, Apple M2 işlemci ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X Elite işlemciye sahip Microsoft Surface, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Ön siparişe açık olan cihazın teslimatı ise Temmuz'da gerçekleşecek. Ancak daha şimdiden Snapdragon X Elite işlemciyle desteklenen yeni Surface dizüstü bilgisayar, Apple M2 işlemciye sahip bir MacBook ile karşılaştırıldı.

    Snapdragon X Elite, çok çekirdekli testte Apple M2'yi geride bıraktı

    Tipster HXL, X'te yaptığı paylaşımda karşılaştırma sonuçlarını paylaştı. Karşılaştırma testi, Snapdragon X Elite X1E-78-100 SoC'ye sahip bir Surface Laptop 7 üzerinde CPU-Z ile yapıldı. CPU-Z, MacBook'larda mevcut olmadığından HXL, karşılaştırmayı çalıştırmak için sanal bir Windows 11 başlattı. Ancak sanal makinelerin performansa ek yük getirebileceği ve M2'nin puanını etkileyebileceği de unutulmamalıdır.

    Snapdragon X Elite işlemciye sahip cihaz; tek çekirdek testinde 686 puan elde ederken çok çekirdek testinde de 7923 puan elde etti. Apple M2 işlemciye sahip cihaz ise tek çekirdek testinde 749 puan elde ederek Snapdragon X Elite'i geride bırakırken çok çekirdek testinde ise 3822 puan elde ederek Snapdragon X Elite'in gölgesinde kaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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