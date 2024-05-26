Snapdragon X Elite, Apple M2 işlemci ile karşılaştırıldı

Snapdragon X Elite, çok çekirdekli testte Apple M2'yi geride bıraktı
Tipster HXL, X'te yaptığı paylaşımda karşılaştırma sonuçlarını paylaştı. Karşılaştırma testi, Snapdragon X Elite X1E-78-100 SoC'ye sahip bir Surface Laptop 7 üzerinde CPU-Z ile yapıldı. CPU-Z, MacBook'larda mevcut olmadığından HXL, karşılaştırmayı çalıştırmak için sanal bir Windows 11 başlattı. Ancak sanal makinelerin performansa ek yük getirebileceği ve M2'nin puanını etkileyebileceği de unutulmamalıdır.
Snapdragon X Elite işlemciye sahip cihaz; tek çekirdek testinde 686 puan elde ederken çok çekirdek testinde de 7923 puan elde etti. Apple M2 işlemciye sahip cihaz ise tek çekirdek testinde 749 puan elde ederek Snapdragon X Elite'i geride bırakırken çok çekirdek testinde ise 3822 puan elde ederek Snapdragon X Elite'in gölgesinde kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.