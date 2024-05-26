Tam Boyutta Gör Snapdragon X Elite işlemciye sahip Microsoft Surface, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Ön siparişe açık olan cihazın teslimatı ise Temmuz'da gerçekleşecek. Ancak daha şimdiden Snapdragon X Elite işlemciyle desteklenen yeni Surface dizüstü bilgisayar, Apple M2 işlemciye sahip bir MacBook ile karşılaştırıldı.

Snapdragon X Elite, çok çekirdekli testte Apple M2'yi geride bıraktı

Tipster HXL, X'te yaptığı paylaşımda karşılaştırma sonuçlarını paylaştı. Karşılaştırma testi, Snapdragon X Elite X1E-78-100 SoC'ye sahip bir Surface Laptop 7 üzerinde CPU-Z ile yapıldı. CPU-Z, MacBook'larda mevcut olmadığından HXL, karşılaştırmayı çalıştırmak için sanal bir Windows 11 başlattı. Ancak sanal makinelerin performansa ek yük getirebileceği ve M2'nin puanını etkileyebileceği de unutulmamalıdır.

Snapdragon X Elite işlemciye sahip cihaz; tek çekirdek testinde 686 puan elde ederken çok çekirdek testinde de 7923 puan elde etti. Apple M2 işlemciye sahip cihaz ise tek çekirdek testinde 749 puan elde ederek Snapdragon X Elite'i geride bırakırken çok çekirdek testinde ise 3822 puan elde ederek Snapdragon X Elite'in gölgesinde kaldı.

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Snapdragon X Elite, Apple M2 işlemci ile karşılaştırıldı