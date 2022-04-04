Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord Buds'ın canlı görüntüleri yayınlandı: Tasarımı onaylandı

    OnePlus'ın Nord markası altında sunacağı kablosuz kulaklığın tasarımı netleşti. OnePlus Nord Buds'ın pil kapasitesi ve kutu içeriğiyle ilgili bazı detaylar da gün ışığına çıktı.
    Oy Ver

    OnePlus Nord Buds'ın canlı görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus bütçe dostu Nord markası altında bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus Nord Buds adı altında pazara giriş yapması beklenen cihazın render görüntüleri daha önce OnLeaks tarafından yayınlanmıştı.

    Kablosuz kulaklık şimdi de ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) web sitesinde listelendi. Böylelikle canlı görüntülerini görme şansına sahip olduk. Aynı zamanda pil kapasitesi ve kutu içeriği de dahil olmak üzere bazı ayrıntılar gün ışığına çıktı.

    OnePlus Nord Buds'ın canlı görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Sızdırılan tasarım onaylandı

    OnePlus Nord Buds'ın tasarım olarak daha önce yayınlanan görüntülere benzediğini söyleyebiliriz. Kablosuz kulaklıkların her biri 41 mAh pil içerecek. Şarj kutusunun batarya kapasitesi ise 480 mAh seviyesinde olacak.

    OnePlus Nord Buds'ın canlı görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan görüntüler cihazın kutusundan şarj için bir USB-C kablosunun çıkacağını gösteriyor. OnePlus Nord Buds'ın fiyat etiketi henüz belli değil. Şirket şu anda Buds Z2'yi 100 dolara satıyor. Gelen bilgiler OnePlus Nord Buds'ın daha ucuz olacağı yönünde.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız