OnePlus Nord Buds'ın canlı görüntüleri yayınlandı: Tasarımı onaylandı

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OnePlus bütçe dostu Nord markası altında bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus Nord Buds adı altında pazara giriş yapması beklenen cihazın render görüntüleri daha önce OnLeaks tarafından yayınlanmıştı.

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Kablosuz kulaklık şimdi de ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) web sitesinde listelendi. Böylelikle canlı görüntülerini görme şansına sahip olduk. Aynı zamanda pil kapasitesi ve kutu içeriği de dahil olmak üzere bazı ayrıntılar gün ışığına çıktı.

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Sızdırılan tasarım onaylandı

OnePlus Nord Buds'ın tasarım olarak daha önce yayınlanan görüntülere benzediğini söyleyebiliriz. Kablosuz kulaklıkların her biri 41 mAh pil içerecek. Şarj kutusunun batarya kapasitesi ise 480 mAh seviyesinde olacak.

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Yayınlanan görüntüler cihazın kutusundan şarj için bir USB-C kablosunun çıkacağını gösteriyor. OnePlus Nord Buds'ın fiyat etiketi henüz belli değil. Şirket şu anda Buds Z2'yi 100 dolara satıyor. Gelen bilgiler OnePlus Nord Buds'ın daha ucuz olacağı yönünde.

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OnePlus Nord Buds'ın canlı görüntüleri yayınlandı