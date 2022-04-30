OnePlus Nord Buds kulaklık modeli duyuruldu

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OnePlus Nord markası ile biraz daha maliyete odaklanan akıllı telefonlar piyasaya süren firma şimdi de kablosuz kulaklık piyasaya sürüyor. OnePlus Nord Buds tam kablosuz kulaklık modeli de maliyete odaklanıyor.

OnePlus Nord Buds özellikleri ve fiyatı

OnePlus Nord Buds tam kablosuz kulaklık modeli 12.4 inçlik dinamik titanyum sürücüler kullanıyor. Bass frekansları Dolby Atmos ile zenginleştirilmiş. Uygulama içerisinde Sound Master ekolayzır özelliği de kullanılabiliyor.

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AirPods tasarımından ilham alan gövde IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı. Dış kısımda dokunmatik kontroller yer alıyor. Sadece SBC ve AAA kodekleri desteklenirken gürültü engelleme ise sadece çağrılarda ve yapay zekâ üzerinden yapılıyor.

Bluetooth 5.2 ile bağlantı kuran kulaklık tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile birlikte 23 saat daha ekleniyor. 10 dakikalık şarj ile 5 saatlik süre elde edilebiliyor. OnePlus Nord Buds kulaklık modeli 39$ fiyat etiketi ile satılacak.



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