OnePlus Nord Buds kulaklık modeli duyuruldu

OnePlus Nord markası ile biraz daha maliyete odaklanan akıllı telefonlar piyasaya süren firma şimdi de kablosuz kulaklık piyasaya sürüyor. OnePlus Nord Buds tam kablosuz kulaklık modeli de maliyete odaklanıyor.
OnePlus Nord Buds özellikleri ve fiyatı
OnePlus Nord Buds tam kablosuz kulaklık modeli 12.4 inçlik dinamik titanyum sürücüler kullanıyor. Bass frekansları Dolby Atmos ile zenginleştirilmiş. Uygulama içerisinde Sound Master ekolayzır özelliği de kullanılabiliyor.
AirPods tasarımından ilham alan gövde IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı. Dış kısımda dokunmatik kontroller yer alıyor. Sadece SBC ve AAA kodekleri desteklenirken gürültü engelleme ise sadece çağrılarda ve yapay zekâ üzerinden yapılıyor.
Bluetooth 5.2 ile bağlantı kuran kulaklık tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile birlikte 23 saat daha ekleniyor. 10 dakikalık şarj ile 5 saatlik süre elde edilebiliyor. OnePlus Nord Buds kulaklık modeli 39$ fiyat etiketi ile satılacak.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.