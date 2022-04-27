Sennheiser Momentum True Wireless 3 duyuruldu

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Sennheiser markasının üst seviyede rekabet eden Momentum tam kablosuz kulaklık serisi yeni bir üyeye daha kavuştu. Sennheiser Momentum True Wireless 3 kulaklık modeli biraz daha gelişmiş özelliklere sahip.

Sennheiser Momentum TWS 3 özellikleri ve fiyatı

Sennheiser Momentum TWS 3 önceki nesil ile tasarım açısından büyük bir fark barındırmıyor. IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklılık sunarken dokunmatik kontrollere yer verilmiş. 7mm dinamik sürücüler derin basslar, detaylı orta ve yüksek frekanslar sunuyor.

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Her parçada yer alan 3 mikrofon kaliteli görüşmelere imkân tanırken adaptif gürültü engelleme sunuyor. Çevrenin gürültüsüne göre engelleme seviyesi ayarlanabiliyor. Ayrıca şeffaf mod ile dış sesler duyulabiliyor.

Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklıkların kutusu 21 saat daha süre kazandırabiliyor. Sennheiser Momentum True Wireless 3 kulaklık için 250$ fiyat etiketi belirlenmiş.



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Sennheiser Momentum TWS 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı