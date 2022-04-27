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    Sennheiser Momentum True Wireless 3 duyuruldu

    Sennheiser Momentum TWS 3 kulaklık modeli adaptif gürültü engelleme, nispeten uzun kullanım süreleri ve ortalamanın biraz üzerinde kalan fiyatı ile geliyor.     
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    Sennheiser Momentum TWS 3
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    Sennheiser markasının üst seviyede rekabet eden Momentum tam kablosuz kulaklık serisi yeni bir üyeye daha kavuştu. Sennheiser Momentum True Wireless 3 kulaklık modeli biraz daha gelişmiş özelliklere sahip. 

    Sennheiser Momentum TWS 3 özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser Momentum TWS 3 önceki nesil ile tasarım açısından büyük bir fark barındırmıyor. IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklılık sunarken dokunmatik kontrollere yer verilmiş. 7mm dinamik sürücüler derin basslar, detaylı orta ve yüksek frekanslar sunuyor. 

    Her parçada yer alan 3 mikrofon kaliteli görüşmelere imkân tanırken adaptif gürültü engelleme sunuyor. Çevrenin gürültüsüne göre engelleme seviyesi ayarlanabiliyor. Ayrıca şeffaf mod ile dış sesler duyulabiliyor. 

    Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklıkların kutusu 21 saat daha süre kazandırabiliyor. Sennheiser Momentum True Wireless 3 kulaklık için 250$ fiyat etiketi belirlenmiş. 
     

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