OnePlus Nord CE 3'ün tüm özellikleri sızdırıldı

OnePlus Nord CE 3, Temmuz ayında piyasaya sürülecek
Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord CE 3, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 782G işlemciden güç alacak cihaz, 128 GB/256 GB dahili depolama ile birlikte 8 GB/12 GB RAM konfigürasyonu ile piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez