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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord CE 3'ün tüm özellikleri sızdırıldı

    Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord CE 3'ün neredeyse tüm teknik özellikleri sızdırıldı. İşte Qualcomm Snapdragon 782G'den güç alacak telefonun detayları:
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    OnePlus Nord CE 3'ün tüm özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, geçtiğimiz yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Nord CE 2 5G'nin halefi olacak OnePlus Nord CE 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda canlı görüntülenen cihazın şimdilerde ise tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda.

    OnePlus Nord CE 3, Temmuz ayında piyasaya sürülecek

    Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord CE 3, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 782G işlemciden güç alacak cihaz, 128 GB/256 GB dahili depolama ile birlikte 8 GB/12 GB RAM konfigürasyonu ile piyasaya sürülecek.

    OnePlus Nord CE 3'ün tüm özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Cihaz arka tarafta 50MP (IMX890) birincil sensörün ev sahipliği yaptığı 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası bulunacak. Aşağıdaki videoda ise 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olacak cihazın 360 derece videosu bulunmakta.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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