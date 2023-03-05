OnePlus Nord CE 3'ün tüm özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör OnePlus, geçtiğimiz yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Nord CE 2 5G'nin halefi olacak OnePlus Nord CE 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda canlı görüntülenen cihazın şimdilerde ise tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda.

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OnePlus Nord CE 3, Temmuz ayında piyasaya sürülecek

Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord CE 3, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 782G işlemciden güç alacak cihaz, 128 GB/256 GB dahili depolama ile birlikte 8 GB/12 GB RAM konfigürasyonu ile piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Cihaz arka tarafta 50MP (IMX890) birincil sensörün ev sahipliği yaptığı 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası bulunacak. Aşağıdaki videoda ise 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olacak cihazın 360 derece videosu bulunmakta.

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