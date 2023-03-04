Göle düşen iPhone 11, bir haftanın ardından sağlam bir şekilde çıkarıldı

iPhone 11, 7 metre derinlikte bir hafta kalmasına rağmen hâlâ çalışır durumda
iPhone 11'ler ile yapılan dayanıklılık testlerine göre cihaz, su altında yaklaşık 2 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle suya karşı dayanıklılığı bulunmakta. Ancak G1 tarafından hazırlanan bir rapora göre Breno Rafael adlı bir öğrenci Brezilya'da bir gölde kanoyla yüzerken boğulmakta olan bir kadın gördü ve kadını kurtarmak için suya atladı. Kadının hayatını kurtaran Rafael'in ne yazık ki iPhone 11'i ise suya düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez