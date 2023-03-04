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    Anlık Bildirim

    Göle düşen iPhone 11, bir haftanın ardından sağlam bir şekilde çıkarıldı

    Göle düşen bir iPhone 11, tam 7 gün sonra 7 metre derinliğindeki gölden çıkarıldı. 7 günün ardından sorunsuz çalışan cihaz, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
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    Göle düşen iPhone 11, 1 hafta sonra sağlam bir şekilde çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Apple her ne kadar iPhone'ların IP derecelendirmesini açıklamasada cihazların suya dayanıklılığının iyi olduğu bilinmekte. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre iPhone'lar bilineneden daha fazla suya dayanıklı olabilir.

    iPhone 11, 7 metre derinlikte bir hafta kalmasına rağmen hâlâ çalışır durumda

    iPhone 11'ler ile yapılan dayanıklılık testlerine göre cihaz, su altında yaklaşık 2 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle suya karşı dayanıklılığı bulunmakta. Ancak G1 tarafından hazırlanan bir rapora göre Breno Rafael adlı bir öğrenci Brezilya'da bir gölde kanoyla yüzerken boğulmakta olan bir kadın gördü ve kadını kurtarmak için suya atladı. Kadının hayatını kurtaran Rafael'in ne yazık ki iPhone 11'i ise suya düştü.

    Göle düşen iPhone 11, 1 hafta sonra sağlam bir şekilde çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    1 hafta sonra şans eseri 7 metre derinlikteki gölde kayıp iPhone'u bulan dalış eğitmeni Edinho Rocha, sosyal medyadaki takipçilerinden cihazın sahibini bulmalarına yardım etmelerini isteyen bir video yükledi. Çok fazla izlenen video aracılığıyla sahibine ulaştırılan cihaz, bazı dokunmatik ekran sorunları dışında gayet iyi çalışmakta.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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