Göle düşen iPhone 11, bir haftanın ardından sağlam bir şekilde çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Apple her ne kadar iPhone'ların IP derecelendirmesini açıklamasada cihazların suya dayanıklılığının iyi olduğu bilinmekte. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre iPhone'lar bilineneden daha fazla suya dayanıklı olabilir.

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iPhone 11, 7 metre derinlikte bir hafta kalmasına rağmen hâlâ çalışır durumda

iPhone 11'ler ile yapılan dayanıklılık testlerine göre cihaz, su altında yaklaşık 2 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle suya karşı dayanıklılığı bulunmakta. Ancak G1 tarafından hazırlanan bir rapora göre Breno Rafael adlı bir öğrenci Brezilya'da bir gölde kanoyla yüzerken boğulmakta olan bir kadın gördü ve kadını kurtarmak için suya atladı. Kadının hayatını kurtaran Rafael'in ne yazık ki iPhone 11'i ise suya düştü.

Tam Boyutta Gör 1 hafta sonra şans eseri 7 metre derinlikteki gölde kayıp iPhone'u bulan dalış eğitmeni Edinho Rocha, sosyal medyadaki takipçilerinden cihazın sahibini bulmalarına yardım etmelerini isteyen bir video yükledi. Çok fazla izlenen video aracılığıyla sahibine ulaştırılan cihaz, bazı dokunmatik ekran sorunları dışında gayet iyi çalışmakta.

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Göle düşen iPhone 11, 1 hafta sonra sağlam bir şekilde çıkarıldı