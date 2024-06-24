OnePlus, orta seviye Nord CE 4 Lite modelini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus Nord CE 4 Lite, selefinden farklı olarak LCD panel yerine OLED panel ile geliyor. 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 1200 nit zirve parlaklık değeriyle telefondaki en büyük yükseltme olarak göze çarpıyor. Aynı zamanda önceki modelde yanda yer alan parmak izi okuyucu ekran altına alınmış.
İşlemci tarafında ise önceki model ile aynı Qualcomm'un Snapdragon 695 5G platformu karşımıza çıkıyor. 8GB RAM'e sahip olan telefon, 256 GB'lık depolama alanıyla geliyor.
OnePlus Nord CE 4 Lite, abisiyle aynı ana kamerasıyla fotoğraf çekiminde de iddialı. Sony LYT-600 isimli sensör 50 MP çözünürlüğe ve OIS desteğine sahip. Aynı zamanda sensör içi 2x yakınlaştırma yapabiliyor.
OnePlus Nord CE 4 Lite fiyatı
Süper Gümüş ve Mega Mavi renk seçenekleriyle gelen OnePlus Nord CE4 Lite için ön siparişler bugün Avrupa'da başlıyor. Tek bir konfigürasyona (8/256GB) sahip olan telefonun fiyatı 330 euro olarak belirlenmiş. Ayrıca erken siparişe özel, 70 euro değerinde OnePlus Nord Buds 2 kulaklıkla beraber telefonu 280 euroya alabilmek mümkün. Genel satışların 1 Temmuz'da başlayacağı belirtiliyor. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
OnePlus Nord CE 4 Lite özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5110 mAh, 80w hızlı şarj, 5W ters şarj
- İşletim sistemi: Android 14, OxygenOS 14
- Boyut ve ağırlık: 162.9 x 75.6 x 8.1mm, 191 g
- Diğer: Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramalarına dayanıklılık
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.