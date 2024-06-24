OnePlus, orta seviye Nord CE 4 Lite modelini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör OnePlus, orta seviyede yeni telefonu Nord CE 4 Lite'ı duyurdu. Abisi OnePlus Nord CE 4 ile bazı özellikleri paylaşan telefon, selefi Nord CE 3 Lite'a göre önemli yenilikler sunuyor.

OnePlus Nord CE 4 Lite, selefinden farklı olarak LCD panel yerine OLED panel ile geliyor. 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 1200 nit zirve parlaklık değeriyle telefondaki en büyük yükseltme olarak göze çarpıyor. Aynı zamanda önceki modelde yanda yer alan parmak izi okuyucu ekran altına alınmış.

Tam Boyutta Gör Telefon, pil tarafında küçük bir kapasite artışı yaşayarak 5.110mAh bataryayla daha yüksek pil ömrü vadediyor. Şarj hızı da 80W'a çıkarılarak %100 şarja 50 dakika gibi kısa bir sürede çıkabiliyor.

İşlemci tarafında ise önceki model ile aynı Qualcomm'un Snapdragon 695 5G platformu karşımıza çıkıyor. 8GB RAM'e sahip olan telefon, 256 GB'lık depolama alanıyla geliyor.

OnePlus Nord CE 4 Lite, abisiyle aynı ana kamerasıyla fotoğraf çekiminde de iddialı. Sony LYT-600 isimli sensör 50 MP çözünürlüğe ve OIS desteğine sahip. Aynı zamanda sensör içi 2x yakınlaştırma yapabiliyor.

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OnePlus Nord CE 4 Lite fiyatı

Süper Gümüş ve Mega Mavi renk seçenekleriyle gelen OnePlus Nord CE4 Lite için ön siparişler bugün Avrupa'da başlıyor. Tek bir konfigürasyona (8/256GB) sahip olan telefonun fiyatı 330 euro olarak belirlenmiş. Ayrıca erken siparişe özel, 70 euro değerinde OnePlus Nord Buds 2 kulaklıkla beraber telefonu 280 euroya alabilmek mümkün. Genel satışların 1 Temmuz'da başlayacağı belirtiliyor. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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OnePlus Nord CE 4 Lite özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, AMOLED

: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, AMOLED İşlemci : Snapdragon 695 5G

: Snapdragon 695 5G Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü

: 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5110 mAh, 80w hızlı şarj, 5W ters şarj

: 5110 mAh, 80w hızlı şarj, 5W ters şarj İşletim sistemi : Android 14, OxygenOS 14

: Android 14, OxygenOS 14 Boyut ve ağırlık : 162.9 x 75.6 x 8.1mm, 191 g

: 162.9 x 75.6 x 8.1mm, 191 g Diğer: Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramalarına dayanıklılık

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OnePlus Nord CE 4 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı