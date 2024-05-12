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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord CE4 Lite'ın model numarası ve adı onaylandı: İşte beklenen özellikler

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus'ın yeni akıllı telefonu OnePlus Nord CE4 Lite, IMDA sertifikasyon sitesinde listelendi ve bu liste sayesinde cihazın model numarası ve adı onaylandı.
    OnePlus Nord CE4 Lite, onaylandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Nord CE4'ü piyasaya süren OnePlus, şimdilerde serinin yeni cihazı OnePlus Nord CE4 Lite üzerinde çalışmakta. Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, yakın bir zamanda Singapur'un IMDA sertifikasında ortaya çıktı ve bu sertifika sayesinde cihazın model numarası ve adı böylece onaylandı.

    İşte OnePlus Nord CE4 Lite'ın beklenen özellikleri:

    CPH2621 model numarası ile listelenen OnePlus Nord CE4 Lite, daha önce EuroFins sertifikasında tespit edilmişti ve 5.430mAh batarya ile birlikte 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Geçmişteki Geekbench listesi ise cihazın Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ve 12 GB RAM tarafından destekleneceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak diğer sızıntılar cihazın Qualcomm Snapdragon 6 gen 1'den güç alacağı yönünde.

    OnePlus Nord CE4 Lite, onaylandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geçmiş sızıntılara göre 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 50MP ana sensör ve 2MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Son olarak ön tarafta ise cihazın 16MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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