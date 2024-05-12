OnePlus Nord CE4 Lite'ın model numarası ve adı onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Nord CE4'ü piyasaya süren OnePlus, şimdilerde serinin yeni cihazı OnePlus Nord CE4 Lite üzerinde çalışmakta. Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, yakın bir zamanda Singapur'un IMDA sertifikasında ortaya çıktı ve bu sertifika sayesinde cihazın model numarası ve adı böylece onaylandı.

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İşte OnePlus Nord CE4 Lite'ın beklenen özellikleri:

CPH2621 model numarası ile listelenen OnePlus Nord CE4 Lite, daha önce EuroFins sertifikasında tespit edilmişti ve 5.430mAh batarya ile birlikte 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Geçmişteki Geekbench listesi ise cihazın Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ve 12 GB RAM tarafından destekleneceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak diğer sızıntılar cihazın Qualcomm Snapdragon 6 gen 1'den güç alacağı yönünde.

Tam Boyutta Gör Geçmiş sızıntılara göre 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 50MP ana sensör ve 2MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Son olarak ön tarafta ise cihazın 16MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor.

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