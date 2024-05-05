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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord CE 4 Lite, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

    OnePlus'ın yeni akıllı telefonu OnePlus Nord CE 4 Lite, BIS veri tabanında ortaya çıktı. İşte Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle gelmesi beklenen cihazın detayları: 
    İşte OnePlus Nord CE 4 Lite'ın beklenen özellikleri: Tam Boyutta Gör
    OnePlus, şimdilerde OnePlus Nord CE 3 Lite'ın halefi Nord CE 4 Lite üzerinde çalışıyor. Şirket, henüz bu yeni cihazla ilgili herhangi bir şeyi resmi olarak duyurmadı. Ancak cihaz, yakın bir zamanda Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sitesinde ortaya çıktı ve yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    İşte İşte OnePlus Nord CE 4 Lite'ın beklenen özellikleri:

    Tipster Sanju Choudhary'nin paylaşımına göre BIS veri tabanında, OnePlus Nord CE 4 Lite olduğu iddia edilen CPH2619 model numarasına sahip yeni bir OnePlus cihaz tespit edildi. Sertifikasyonda herhangi bir teknik özellik açıklanmasa da kaynak, Nord CE 4 Lite'ın Çin'e özel bir akıllı telefon olan Oppo A3'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını ima etti.

    İşte OnePlus Nord CE 4 Lite'ın beklenen özellikleri: Tam Boyutta Gör
    Sanju'ya göre OnePlus Nord CE 4 Lite, önceki modele göre birçok yükseltmeyle gelecek. 6,67 inç FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak cihazda ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de bulunacak. Son olarak 5500 mAh batarya ile eşleştirilmiş Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle gelmesi beklenen cihazın arka tarafında ise 50 MP birincil ve 2 MP ikincil lensten oluşan bir kamera kurulumu bulunabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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