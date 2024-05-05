OnePlus Nord CE 4 Lite, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör OnePlus, şimdilerde OnePlus Nord CE 3 Lite'ın halefi Nord CE 4 Lite üzerinde çalışıyor. Şirket, henüz bu yeni cihazla ilgili herhangi bir şeyi resmi olarak duyurmadı. Ancak cihaz, yakın bir zamanda Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sitesinde ortaya çıktı ve yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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İşte İşte OnePlus Nord CE 4 Lite'ın beklenen özellikleri:

Tipster Sanju Choudhary'nin paylaşımına göre BIS veri tabanında, OnePlus Nord CE 4 Lite olduğu iddia edilen CPH2619 model numarasına sahip yeni bir OnePlus cihaz tespit edildi. Sertifikasyonda herhangi bir teknik özellik açıklanmasa da kaynak, Nord CE 4 Lite'ın Çin'e özel bir akıllı telefon olan Oppo A3'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını ima etti.

Tam Boyutta Gör Sanju'ya göre OnePlus Nord CE 4 Lite, önceki modele göre birçok yükseltmeyle gelecek. 6,67 inç FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak cihazda ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de bulunacak. Son olarak 5500 mAh batarya ile eşleştirilmiş Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle gelmesi beklenen cihazın arka tarafında ise 50 MP birincil ve 2 MP ikincil lensten oluşan bir kamera kurulumu bulunabilir.

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