Tam Boyutta Gör OnePlus, merakla beklenen OnePlus 12'nin ardından, orta seviye telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, OnePlus Nord CE4 modelinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise OnePlus, OnePlus Nord CE4 modelinin özelliklerini duyurmaya başladı.

OnePlus Nord CE4 özellikleri bir kez daha tanıtıldı

Kaçıranlar için OnePlus, paylaştığı teaser görüntüleri ile OnePlus Nord CE4'ün 120 Hz FHD+ AMOLED ekran, Android 14 ve 8GB RAM ile tanıtılacağını doğrulamıştı. Amazon'dan alınan yeni bilgiler ise, cihazın 100W kablolu şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor. Bu Nord serisinde gördüğümüz en yüksek şarj hızları olacak.

OnePlus Nord CE4, yukarıda da belirttiğimiz gibi gücünü 4nm Snapdragon 7 Gen 3 platformundan alacak. Bilmeyenler için Kasım 2023'te tanıtılan işlemci, selefinden %15 daha iyi performans ve %20 daha fazla güç verimliliği sunuyor. Bu arada 1+3+4 konfigürasyonundaHexagon NPU ve yeni nesil Adreno GPU ile desteklendiğini hatırlatalım.

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Mevcut raporlara gelirsek, OnePlus Nord CE4 muhtemel olarak 6,7 inç boyutlarında panele ve 5.500mAh pil kapasitesine sahip olacak. Kamera bölümünde ise 50MP Sony Lytia LYT-600 birincil, 8MP Sony IMX355 geniş açı 16 MP selfie sensörleri ile karşılaşacağız. Telefon şaşırtıcı olmayan bir şekilde ilk günden itibaren OxygenOS 14 ile Android 14'ü çalıştıracak 1 Nisan'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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OnePlus Nord CE4 özellikleri açıklandı: Serinin en hızlısı