OnePlus Nord CE4 özellikleri açıklandı: Serinin en hızlısı

OnePlus Nord CE4 özellikleri bir kez daha tanıtıldı
Kaçıranlar için OnePlus, paylaştığı teaser görüntüleri ile OnePlus Nord CE4'ün 120 Hz FHD+ AMOLED ekran, Android 14 ve 8GB RAM ile tanıtılacağını doğrulamıştı. Amazon'dan alınan yeni bilgiler ise, cihazın 100W kablolu şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor. Bu Nord serisinde gördüğümüz en yüksek şarj hızları olacak.
OnePlus Nord CE4, yukarıda da belirttiğimiz gibi gücünü 4nm Snapdragon 7 Gen 3 platformundan alacak. Bilmeyenler için Kasım 2023'te tanıtılan işlemci, selefinden %15 daha iyi performans ve %20 daha fazla güç verimliliği sunuyor. Bu arada 1+3+4 konfigürasyonundaHexagon NPU ve yeni nesil Adreno GPU ile desteklendiğini hatırlatalım.
Mevcut raporlara gelirsek, OnePlus Nord CE4 muhtemel olarak 6,7 inç boyutlarında panele ve 5.500mAh pil kapasitesine sahip olacak. Kamera bölümünde ise 50MP Sony Lytia LYT-600 birincil, 8MP Sony IMX355 geniş açı 16 MP selfie sensörleri ile karşılaşacağız. Telefon şaşırtıcı olmayan bir şekilde ilk günden itibaren OxygenOS 14 ile Android 14'ü çalıştıracak 1 Nisan'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...