OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen uygun fiyatlı OnePlus Nord'la ilgili bazı şikayetler var. Kullanıcılar akıllı telefondaki ekranın düşük parlaklıkta düzgün çalışmadığını söylüyor.

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Nord sahipleri, parlaklık %25'in altında olduğunda AMOLED ekranın doğal olmayan yeşil- sarı tonlar ve şeritler göstermeye başladığından şikayet ediyorlar. Parlaklık seviyesi %60'ın üzerindeyken ise bu izler gözle görülmez hale geliyor.

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Çinli şirket OnePlus Nord'daki ekran arızası hakkında şu resmi açıklamayı yaptı:

"OnePlus Nord yüksek kaliteli 90 Hz AMOLED ekrana sahiptir. Belirli düşük parlaklık koşullarında, AMOLED ekranın özelliklerinden dolayı hafif bir renk bozulması oluşabilir - bu, tüm OLED ekranların karakteristiğidir ve renk değişikliğinin derecesi ekranın diğer özelliklerine bağlı olarak değişir.

Bu bir kalite sorunu değildir ve günlük kullanımı veya ekranın dayanıklılığını etkilemez. OnePlus en yeni ekran teknolojilerini araştırmaya devam edecek ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya çalışacaktır."

Yazılım güncellemesi geliyor

OnePlus ayrıca yeni akıllı telefonundaki ekran sorununa yönelik bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Ancak şirket, ekran deneyimini iyileştirecek güncellemenin yayınlanma tarihi hakkında bilgi vermedi.

https://forums.oneplus.com/threads/major-green-tint-issue.1266582

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