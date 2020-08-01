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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı

    OnePlus'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunda can sıkıcı bir sorun baş gösterdi. Nord'u satın alan kullanıcılar AMOLED ekranın düşük parlaktıkta sorunlu çalıştığından şikayet ediyorlar.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen uygun fiyatlı OnePlus Nord'la ilgili bazı şikayetler var. Kullanıcılar akıllı telefondaki ekranın düşük parlaklıkta düzgün çalışmadığını söylüyor.

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    Nord sahipleri, parlaklık %25'in altında olduğunda AMOLED ekranın doğal olmayan yeşil- sarı tonlar ve şeritler göstermeye başladığından şikayet ediyorlar. Parlaklık seviyesi %60'ın üzerindeyken ise bu izler gözle görülmez hale geliyor.

    OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı
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    Çinli şirket OnePlus Nord'daki ekran arızası hakkında şu resmi açıklamayı yaptı:

    "OnePlus Nord yüksek kaliteli 90 Hz AMOLED ekrana sahiptir. Belirli düşük parlaklık koşullarında, AMOLED ekranın özelliklerinden dolayı hafif bir renk bozulması oluşabilir - bu, tüm OLED ekranların karakteristiğidir ve renk değişikliğinin derecesi ekranın diğer özelliklerine bağlı olarak değişir.

    Bu bir kalite sorunu değildir ve günlük kullanımı veya ekranın dayanıklılığını etkilemez. OnePlus en yeni ekran teknolojilerini araştırmaya devam edecek ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya çalışacaktır."

    Yazılım güncellemesi geliyor

    OnePlus ayrıca yeni akıllı telefonundaki ekran sorununa yönelik bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Ancak şirket, ekran deneyimini iyileştirecek güncellemenin yayınlanma tarihi hakkında bilgi vermedi.



    https://forums.oneplus.com/threads/major-green-tint-issue.1266582 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ozzkali (Ali Özkasım) 2 hf. en beğenilen
    Ucuz etin yahnisi... Demek isterdim de nereye ucuz kardeş
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    DH Misafiri 2 hf.
    Süper amoled ekranların çoğu aynı soruna sahip. Ama ıps ekranlarda bu sorun hiç yok ve daha uygun fiyatları var. Ve ips ekranlar süper amoled ekranlar gibi çok ısınmıyor ve daha stabil. Süper amoled ekran siyah renkte daha siyah diye süper amoled ekran seçimi yapmayı anlamıyorum
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    pr3dTR (Ömer ELMAS) 2 hf.
    S10 lite ve Poco F2 Pro aynı sorunu yaşadığım cihazlar.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 hf. pr3dTR
    Sorunu nasıl test edebiliriz bir de her cihazda var mı ? Poco için soruyorum
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    ozzkali (Ali Özkasım) 2 hf. en beğenilen
    Ucuz etin yahnisi... Demek isterdim de nereye ucuz kardeş
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 2 hf.
    Benzer sorun 8 ve 8pro da var. Oneplus batırdı bu son sürümlerde.
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