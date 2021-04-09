OnePlus Nord LE sadece bir tane üretildi

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Ünlü akıllı telefon markası OnePlus bu kez oldukça ilginç bir kampanyaya imza atıyor. Sadece bir adet üretilen OnePlus Nord LE akıllı telefonu firmanın takipçilerine yönelik bir çekilişle hediye edilecek.

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OnePlus Nord LE nedir?

OnePlus Nord LE modeli the OnePlus Nord Literally Only One Edition açılımını temsil ediyor. Yani sadece bir tane üretilmiş. Model aslında OnePlus Nord ve farklı olarak arka kapağında geçişli renkler kullanılmış.

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6.44 inçlik AMOLED ekran, 90Hz tazeleme hızı, Snapdragon 765G yonga seti, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama, 4115mAh kapasiteli batarya, 30W hızlı şarj gibi özellikleri olan OnePlus Nord modeli 375$ fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı.

OnePlus; yegane ürününü Instagram üzerindeki etkinliği ile hediye ediyor. Etkinliğe katılarak OnePlus Nord LE modeli için çekiliş hakkı elde edilebiliyor.

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