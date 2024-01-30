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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord N30 SE 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus, yeni giriş seviyesi telefonu OnePlus Nord N30 SE 5G'yi tanıttı. Uygun fiyatıyla ön plana çıkan telefonun özellikleri neler hep birlikte bakalım.       
    OnePlus Nord N30 SE 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yeni giriş seviyesi telefonu OnePlus Nord N30 SE 5G'yi tanıttı. MediaTek’in Dimensity 6020 çipsetinden güç alan telefon, 4GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip.

    6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ çzöünürlükte LCD ekranla gelen telefon, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüyle geliyor. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

    OnePlus Nord N30 SE 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında Android 13 temelli OxygenOS 13.1 ile gelen telefon, 5000 mAh pil ve 33 Watt şarj desteği sunuyor.

    OnePlus Nord N30 SE 5G, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 163 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Yakın zamanda ülkemize giriş yapan OnePlus'ın telefonu ülkemizde de satışa sunma ihtimali var.

    OnePlus Nord N30 SE 5G özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 165.6 x 76 x 8 mm, 193 g
    • Ekran: 6.72 inç LCD, Full HD+ 60Hz
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 6020
    • Bellek: 4GB RAM
    • Depolama: 128GB 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, 0.64µm ana kamera; 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0, 1.12µm
    • Batarya: 5000 mAh, 33W şarj hızı
    • Yazılım: OxygenOS 13.1 temelli Android 13
    • Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, stereo hoparlör, USB Type-C 2.0
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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