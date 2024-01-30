OnePlus Nord N30 SE 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ çzöünürlükte LCD ekranla gelen telefon, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüyle geliyor. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
OnePlus Nord N30 SE 5G, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 163 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Yakın zamanda ülkemize giriş yapan OnePlus'ın telefonu ülkemizde de satışa sunma ihtimali var.
OnePlus Nord N30 SE 5G özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 165.6 x 76 x 8 mm, 193 g
- Ekran: 6.72 inç LCD, Full HD+ 60Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6020
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, 0.64µm ana kamera; 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü
- Ön kamera: 8 MP, f/2.0, 1.12µm
- Batarya: 5000 mAh, 33W şarj hızı
- Yazılım: OxygenOS 13.1 temelli Android 13
- Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, stereo hoparlör, USB Type-C 2.0
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.