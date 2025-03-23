OnePlus Pad 2 Pro güçlü donanımıyla tanıtıma gün sayıyor

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Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan iki yeni Android tablet, yılın ilk yarısında sahneye çıkıyor. Bu modellerden biri Oppo Pad 4 Pro, diğeri ise OnePlus Pad 2 Pro olacak. Oppo, yeni tabletini tanıtmaya hazırlanırken, OnePlus tarafında da gelişmeler hız kazanmış durumda. OPD2413 model numarasıyla 3C sertifikası alan Pad 2 Pro, lansmana oldukça yakın.

Yeni OnePlus tableti, kutudan 80W hızlı şarj destekli bir adaptörle çıkacak. Henüz resmi detaylar açıklanmasa da, sızan teknik bilgiler cihazın iddialı bir donanımla geleceğini gösteriyor. 13.2 inç boyutunda, 3.4K çözünürlük sunan bir LCD ekranla geleceği belirtilen model, performansını Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Bellek tarafında 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM, depolamada ise 1 TB’a kadar UFS 4.0 destekli seçeneklerin sunulması bekleniyor.

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Tablet, Android 15 tabanlı ColorOS for Pad arayüzüyle çalışacak. Yaklaşık 10.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun kullanım süresi vadederken, 80W hızlı şarj desteğiyle bu gücü kısa sürede geri kazanabilecek. Kamera tarafında ise arkada 13 megapiksel, önde ise 8 megapiksellik bir sensör yer alacağı söyleniyor.

Tasarım ve teknik özellikler açısından Oppo Pad 4 Pro’ya oldukça yakın duruyor. Ancak iki modelin hangi noktalarda ayrışacağı, tanıtımlar yapıldıkça netlik kazanacak. OnePlus Pad 2 Pro’nun da Oppo gibi nisan ayına kadar sahne alması bekleniyor.

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OnePlus Pad 2 Pro güçlü donanımıyla tanıtıma gün s