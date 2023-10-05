OnePlus Pad Go'nun pil kapasitesi ve şarj hızı açıklandı

Firma ayrıca OnePlus Pad Go'nun 33W SUPERVOOC hızlı şarj desteği ile geleceğini de açıkladı. Tabletin diğer tüm detayları ve fiyat etiketi 6 Ekim tarihinde düzenlenecek etkinlikte duyurulacak. Ancak daha önce özellikleri hakkında bazı bilgiler internete sızdırılmıştı.
OnePlus Pad Go neler sunacak?
OnePlus Pad Go'nun 2.4K çözünürlüğe sahip 11.35 inç ekran, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve Android 13 işletim sistemiyle geleceği söyleniyor. Cihaz iki adet 8 megapiksel kamera içerecek. Bunlardan biri ön, diğeri ise arka panelde görev yapacak.
Tabletin MediaTek Helio G99 yonga setiyle sunulacağı söyleniyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi eşlik edecek. Şimdilik bilinenler bu kadar. Geri kalan özellikleri ve fiyat bilgisini yarınki etkinlikte öğrenme şansımız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.