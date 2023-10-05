Tam Boyutta Gör OnePlus markası yakında çıkış yapacak yeni tableti ile ilgili detayları açıklamaya devam ediyor. Çinli şirketin Hindistan bölümü X (Twitter) hesabında uygun fiyatlı modelin 8.000 mAh batarya ile piyasaya sürüleceğini gösteren yeni bir tanıtım posteri yayınladı.

Vivo X100 Pro uydu bağlantısı desteği ile geliyor 19 sa. önce eklendi

Firma ayrıca OnePlus Pad Go'nun 33W SUPERVOOC hızlı şarj desteği ile geleceğini de açıkladı. Tabletin diğer tüm detayları ve fiyat etiketi 6 Ekim tarihinde düzenlenecek etkinlikte duyurulacak. Ancak daha önce özellikleri hakkında bazı bilgiler internete sızdırılmıştı.

OnePlus Pad Go neler sunacak?

OnePlus Pad Go'nun 2.4K çözünürlüğe sahip 11.35 inç ekran, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve Android 13 işletim sistemiyle geleceği söyleniyor. Cihaz iki adet 8 megapiksel kamera içerecek. Bunlardan biri ön, diğeri ise arka panelde görev yapacak.

Tabletin MediaTek Helio G99 yonga setiyle sunulacağı söyleniyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi eşlik edecek. Şimdilik bilinenler bu kadar. Geri kalan özellikleri ve fiyat bilgisini yarınki etkinlikte öğrenme şansımız olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

OnePlus Pad Go'nun pil kapasitesi ve şarj hızı açıklandı