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    OnePlus Pad Go'nun pil kapasitesi ve şarj hızı açıklandı

    OnePlus yakında uygun fiyatlı yeni bir tablet piyasaya sürecek. Çinli marka lansman öncesinde cihazın batarya kapasitesi ve şarj hızını açığa çıkaran bir görsel paylaştı.
    OnePlus Pad Go'nun pil kapasitesi ve şarj hızı açıklandı Tam Boyutta Gör
    OnePlus markası yakında çıkış yapacak yeni tableti ile ilgili detayları açıklamaya devam ediyor. Çinli şirketin Hindistan bölümü X (Twitter) hesabında uygun fiyatlı modelin 8.000 mAh batarya ile piyasaya sürüleceğini gösteren yeni bir tanıtım posteri yayınladı.

    Firma ayrıca OnePlus Pad Go'nun 33W SUPERVOOC hızlı şarj desteği ile geleceğini de açıkladı. Tabletin diğer tüm detayları ve fiyat etiketi 6 Ekim tarihinde düzenlenecek etkinlikte duyurulacak. Ancak daha önce özellikleri hakkında bazı bilgiler internete sızdırılmıştı.

    OnePlus Pad Go neler sunacak?

    OnePlus Pad Go'nun 2.4K çözünürlüğe sahip 11.35 inç ekran, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve Android 13 işletim sistemiyle geleceği söyleniyor. Cihaz iki adet 8 megapiksel kamera içerecek. Bunlardan biri ön, diğeri ise arka panelde görev yapacak.

    Tabletin MediaTek Helio G99 yonga setiyle sunulacağı söyleniyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi eşlik edecek. Şimdilik bilinenler bu kadar. Geri kalan özellikleri ve fiyat bilgisini yarınki etkinlikte öğrenme şansımız olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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