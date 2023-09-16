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    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad Go'nun ilk resmi görüntüsü yayınlandı: İşte tasarımı

    İlk tabletini geçtiğimiz aylarda piyasaya süren OnePlus şimdi ise yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli marka OnePlus Pad Go adı altında sunulacak cihazın ilk görüntüsünü yayınladı.

    OnePlus Pad Go'nun ilk resmi görüntüsü yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    OnePlus ilk tabletini geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmıştı. Çinli üretici şimdi ise OnePlus Pad Go adlı başka bir model piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus Hindistan, sürpriz bir şekilde tabletin tasarımını ortaya koyan ilk basın görselini yayınladı.

    Tanıtım materyaline bakılırsa OnePlus Pad Go yakında resmiyet kazanacak ancak kesin tarih henüz belli değil. Yeni tabletin tasarım olarak selefine benzeyeceğini söyleyebiliriz. İki tonlu yeşil gövde ve yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.

    OnePlus Pad Go neler sunacak?

    İnternete düşen bilgiler cihazın 2800 x 2000 piksel çözünürlükte 11.6 inçlik bir ekran taşıyacağını gösteriyor. Piksel yoğunluğu ise 296 PPI olacak. Yeni tabletin ses sistemi Dolby Atmos teknolojisini destekleyecek.

    OnePlus Pad Go, Android 13 işletim sistemini temel alan OxygenOS 13 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkacak. Cihazın kısa bir süre içerisinde de Android 14'e yükseltilmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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