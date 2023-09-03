OnePlus'ın bir sonraki tableti OnePlus Pad Go olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında OnePlus Pad'i piyasaya süren OnePlus'ın şimdilerde yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sertifika sitelerinde OPD2304 ve OPD2305 olmak üzere iki farklı tabletin model numarası ortaya çıktı ve bunlardan birinin OnePlus Pad Go olması bekleniyor.

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OneNormalUsername isimli Twitter kullanıcısı, OnePlus forumlarında OnePlus Pad Go ve OPD2304 model numaralı cihaz hakkında bir yorum fark etti. Kaldırılan gönderi, yeni bir OnePlus tabletin varlığına işaret ediyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı paylaşımında BIS internet sitesinde OPD2304 ve OPD2305'in yer aldığı listesinin ekran görüntülerini de yayınladı. Bu model numaralarının ise OnePlus Pad Go'nun Wi-Fi ve hücresel olmak üzere iki farklı varyanttan oluşabileceğini gösteriyor. Giriş seviyesi olması beklenen cihaz hakkında OnePlus, henüz herhangi bir ayrıntı açıklamadı ve cihazın teknik özellikleri de şimdilik bilinmiyor.

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