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    Anlık Bildirim

    OnePlus'ın bir sonraki tableti OnePlus Pad Go olabilir

    Teknoloji devlerinden OnePlus'ın yeni bir Android tablet geliştirdiği ortaya çıktı. İşte OnePlus Pad Go ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın detayları:  
    OnePlus'ın bir sonraki tableti OnePlus Pad Go olabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında OnePlus Pad'i piyasaya süren OnePlus'ın şimdilerde yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sertifika sitelerinde OPD2304 ve OPD2305 olmak üzere iki farklı tabletin model numarası ortaya çıktı ve bunlardan birinin  OnePlus Pad Go olması bekleniyor.

    OnePlus, yeni bir Android tablet geliştiriyor

    OneNormalUsername isimli Twitter kullanıcısı, OnePlus forumlarında OnePlus Pad Go ve OPD2304 model numaralı cihaz hakkında bir yorum fark etti. Kaldırılan gönderi, yeni bir OnePlus tabletin varlığına işaret ediyor olabilir.

    OnePlus'ın bir sonraki tableti OnePlus Pad Go olabilir Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı paylaşımında BIS internet sitesinde OPD2304 ve OPD2305'in yer aldığı listesinin ekran görüntülerini de yayınladı. Bu model numaralarının ise OnePlus Pad Go'nun Wi-Fi ve hücresel olmak üzere iki farklı varyanttan oluşabileceğini gösteriyor. Giriş seviyesi olması beklenen cihaz hakkında OnePlus, henüz herhangi bir ayrıntı açıklamadı ve cihazın teknik özellikleri de şimdilik bilinmiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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