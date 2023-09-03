OnePlus'ın bir sonraki tableti OnePlus Pad Go olabilir

OnePlus, yeni bir Android tablet geliştiriyor
OneNormalUsername isimli Twitter kullanıcısı, OnePlus forumlarında OnePlus Pad Go ve OPD2304 model numaralı cihaz hakkında bir yorum fark etti. Kaldırılan gönderi, yeni bir OnePlus tabletin varlığına işaret ediyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.