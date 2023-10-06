Bütçe dostu Android tablet OnePlus Pad Go tanıtıldı: İşte özellikleri

OnePlus Pad Go, 11.35 inç, 2048x1720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 7:5 en boy oranı sunan IPS LCD ekrana sahip. MediaTek Helio G99 işlemciden güç alan tablet, 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama ile geliyor. Tablet, 33w hızlı şarjı destekleyen 8000 mAh bataryaya sahip. OnePlus, tabletin yalnızca 514 saate kadar bekleme süresi, 14 saate kadar video izleme, 40 saate kadar müzik çalma süresi sunduğu bilgisini paylaşıyor. Arkada dikkat çekici halkanın içindeki kamera 8 megapiksel. Öndeki kamera da 8MP. OnePlus, kamera hakkında detay paylaşmadı.
OnePlus Pad Go, OnePlus’ın doğru stereo sesi sağlamak için ekranın yönüne bağlı olarak sol ve sağ ses kanallarını otomatik olarak değiştirebildiğini söylediği dört hoparlörle donatılmış. Dolby Atmos desteği mevcut. Tablet, Android 13 tabanlı OxygenOS 13.2 ile geliyor. Yazılım, uyumlu OnePlus telefonlar için ekran yansıtma, dosya paylaşma, cihazlar arası kopyalama gibi süreklilik özellikleri içeriyor.
OnePlus Pad Go fiyatı
OnePlus Pad Go özellikleri
- Ekran: 11.35 inç, 2K, 260ppi, 90Hz, 400 nit, LCD (LTPS)
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Bellek: 8GB LPDDR4x
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2 (microSD ile 1TB'a kadar)
- Batarya: 8000 mAh, 33W SuperVooc
- Arka kamera: 8MP
- Ön kamera: 8MP
- İşletim sistemi: OxygenOS 13.2
- Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB-C
- Boyut ve ağırlık: 255.1x188x6.9mm, 532g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.