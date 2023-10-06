Bütçe dostu Android tablet OnePlus Pad Go tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör 2023 başlarında tanıtılan OnePlus Pad’in ardından OnePlus Pad Go modeli piyasaya çıktı. Yeni Android tablet, ucuza büyük ekranlı tablet arayan, bütçe odaklı modelleri değerlendiren kullanıcıları hedefliyor. 11 inç ekranlı yeni OnePlus tablet özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

OnePlus Pad Go, 11.35 inç, 2048x1720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 7:5 en boy oranı sunan IPS LCD ekrana sahip. MediaTek Helio G99 işlemciden güç alan tablet, 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama ile geliyor. Tablet, 33w hızlı şarjı destekleyen 8000 mAh bataryaya sahip. OnePlus, tabletin yalnızca 514 saate kadar bekleme süresi, 14 saate kadar video izleme, 40 saate kadar müzik çalma süresi sunduğu bilgisini paylaşıyor. Arkada dikkat çekici halkanın içindeki kamera 8 megapiksel. Öndeki kamera da 8MP. OnePlus, kamera hakkında detay paylaşmadı.

OnePlus Pad Go, OnePlus’ın doğru stereo sesi sağlamak için ekranın yönüne bağlı olarak sol ve sağ ses kanallarını otomatik olarak değiştirebildiğini söylediği dört hoparlörle donatılmış. Dolby Atmos desteği mevcut. Tablet, Android 13 tabanlı OxygenOS 13.2 ile geliyor. Yazılım, uyumlu OnePlus telefonlar için ekran yansıtma, dosya paylaşma, cihazlar arası kopyalama gibi süreklilik özellikleri içeriyor.

OnePlus Pad Go fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus Pad Go, yalnızca yeşil renkle geliyor. Tabletin başlangıç fiyatı 240 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB/128GB WiFi modeli için geçerli. En üst model olan 8/256GB LTE modelin fiyatı 288 dolar. Tablet Hindistan dışında ülkelerde satışa sunulacak mı bilinmiyor.

OnePlus Pad Go özellikleri

Ekran : 11.35 inç, 2K, 260ppi, 90Hz, 400 nit, LCD (LTPS)

: 11.35 inç, 2K, 260ppi, 90Hz, 400 nit, LCD (LTPS) İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Bellek : 8GB LPDDR4x

: 8GB LPDDR4x Depolama : 128GB / 256GB UFS 2.2 (microSD ile 1TB'a kadar)

: 128GB / 256GB UFS 2.2 (microSD ile 1TB'a kadar) Batarya : 8000 mAh, 33W SuperVooc

: 8000 mAh, 33W SuperVooc Arka kamera : 8MP

: 8MP Ön kamera : 8MP

: 8MP İşletim sistemi : OxygenOS 13.2

: OxygenOS 13.2 Bağlantı : WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB-C

: WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB-C Boyut ve ağırlık: 255.1x188x6.9mm, 532g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

OnePlus Pad Go tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı