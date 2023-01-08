Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus’ın tableti bu yıl tanıtılabilir

    Akıllı telefon dünyasındaki en önemli isimlerden olan OnePlus, ilk tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni bilgilere göre OnePlus Pad, yaza doğru resmen satışa çıkabilir.
    Oy Ver
    OnePlus Pad hakkında yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 10 yıl önce akıllı telefon dünyasına adım atan Oneplus’ın uzun bir süredir Android işletim sistemli bir tablet hazırladığı iddia ediliyor. 2021’de OnePlus Pad’in isim haklarını alan firma 2023 yılında ilk tabletini tanıtabilir.

    OnePlus Pad bu yıl çıkabilir

    Akıllı telefon dünyasında güvenilir kaynakları ile bilinen MySmartPrice, OnePlus’ın tableti hakkında bazı bilgiler paylaştı. Siteye göre firma, OnePlus Pad’i Hindistan’da “Aries” kod adı ile test ediyor. Cihazın geliştirme sürecinin neresinde olduğu bilinmiyor ancak OnePlus 11R ile beraber yaz aylarına doğru tanıtılabileceği belirtiliyor. 

    Bütçe dostu bir tablet olacak

    Akıllı telefon dünyasında OnePlus, üst düzey donanımlar kullanarak amiral gemi düzeyinde cihazlar üretiyor ancak görünüşe göre firma, tablet pazarına bu şekilde giriş yapmayacak. Gelen bilgilere göre OnePlus’ın ilk tableti bütçe dostu olacak ve iPad Pro veya Galaxy Tab S serileri ile rekabet etmeyecek. Bakalım OnePlus, tablet pazarında başarılı olabilecek mi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız