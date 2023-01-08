OnePlus’ın tableti bu yıl tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 10 yıl önce akıllı telefon dünyasına adım atan Oneplus’ın uzun bir süredir Android işletim sistemli bir tablet hazırladığı iddia ediliyor. 2021’de OnePlus Pad’in isim haklarını alan firma 2023 yılında ilk tabletini tanıtabilir.

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OnePlus Pad bu yıl çıkabilir

Akıllı telefon dünyasında güvenilir kaynakları ile bilinen MySmartPrice, OnePlus’ın tableti hakkında bazı bilgiler paylaştı. Siteye göre firma, OnePlus Pad’i Hindistan’da “Aries” kod adı ile test ediyor. Cihazın geliştirme sürecinin neresinde olduğu bilinmiyor ancak OnePlus 11R ile beraber yaz aylarına doğru tanıtılabileceği belirtiliyor.

Bütçe dostu bir tablet olacak

Akıllı telefon dünyasında OnePlus, üst düzey donanımlar kullanarak amiral gemi düzeyinde cihazlar üretiyor ancak görünüşe göre firma, tablet pazarına bu şekilde giriş yapmayacak. Gelen bilgilere göre OnePlus’ın ilk tableti bütçe dostu olacak ve iPad Pro veya Galaxy Tab S serileri ile rekabet etmeyecek. Bakalım OnePlus, tablet pazarında başarılı olabilecek mi.

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