OnePlus’ın tableti bu yıl tanıtılabilir

OnePlus Pad bu yıl çıkabilir
Akıllı telefon dünyasında güvenilir kaynakları ile bilinen MySmartPrice, OnePlus’ın tableti hakkında bazı bilgiler paylaştı. Siteye göre firma, OnePlus Pad’i Hindistan’da “Aries” kod adı ile test ediyor. Cihazın geliştirme sürecinin neresinde olduğu bilinmiyor ancak OnePlus 11R ile beraber yaz aylarına doğru tanıtılabileceği belirtiliyor.
Bütçe dostu bir tablet olacak
Akıllı telefon dünyasında OnePlus, üst düzey donanımlar kullanarak amiral gemi düzeyinde cihazlar üretiyor ancak görünüşe göre firma, tablet pazarına bu şekilde giriş yapmayacak. Gelen bilgilere göre OnePlus’ın ilk tableti bütçe dostu olacak ve iPad Pro veya Galaxy Tab S serileri ile rekabet etmeyecek. Bakalım OnePlus, tablet pazarında başarılı olabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..