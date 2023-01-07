Samsung, Galaxy S23 serisinde fiyat artışına gidebilir

Tam Boyutta Gör 2023 yılına girmemiz ile gözler, yılın en beklenen telefonlarından olan Galaxy S23 ailesine çevrildi. Samsung tarafından 1 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S23 ailesi hakkında ortaya çıkan son iddia, telefonu bekleyenleri üzebilir.

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Samsung fiyat artışına gidecek mi?

OreXda tarafından gelen iddiaya göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl amiral gemi serisinde fiyat artışına gidecek. Kaynağa göre firma, Güney Kore’de Galaxy S23’ü 1199 won (935 dolar), Galaxy S23 Plus’ı 1397 won (1098 dolar), Galaxy S23 Ultra’yı ise 1599 won (1257 dolar) olarak satışa çıkartacak. Kıyaslayacak olursak geçtiğimiz yılın Galaxy S22 serisi; 999, 1199 ve 1452 won fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı.

OreXda, daha önce yanlış sızıntılarda bulunmuştu ancak küresel ekonomik sıkıntılar, Samsung’u gerçekten fiyat artışına itebilir. Cihazlar, ABD ve Avrupa’da muhtemelen bu kadar ciddi fiyat artışı ile karşılaşmayacaktır ancak Galaxy S23’ün pahalıya patlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Galaxy S23 serisi 1 Şubat’ta resmen tanıtılacak.

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