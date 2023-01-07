Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S23 serisinde fiyat artışına gidebilir

    2023 yılına girmemiz ile gözler, aylardır sızıntılara konu olan Galaxy S23 ailesine çevrildi. Yeni bir iddiaya göre Samsung, Güney Kore’de Galaxy S23 modellerinde fiyat artışına gidebilir.
    Oy Ver
    Galaxy S23 serisinde fiyat artışı olabilir Tam Boyutta Gör
    2023 yılına girmemiz ile gözler, yılın en beklenen telefonlarından olan Galaxy S23 ailesine çevrildi. Samsung tarafından 1 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S23 ailesi hakkında ortaya çıkan son iddia, telefonu bekleyenleri üzebilir.

    Samsung fiyat artışına gidecek mi?

    OreXda tarafından gelen iddiaya göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl amiral gemi serisinde fiyat artışına gidecek. Kaynağa göre firma, Güney Kore’de Galaxy S23’ü 1199 won (935 dolar), Galaxy S23 Plus’ı 1397 won (1098 dolar), Galaxy S23 Ultra’yı ise 1599 won (1257 dolar) olarak satışa çıkartacak. Kıyaslayacak olursak geçtiğimiz yılın Galaxy S22 serisi; 999, 1199 ve 1452 won fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı.

    OreXda, daha önce yanlış sızıntılarda bulunmuştu ancak küresel ekonomik sıkıntılar, Samsung’u gerçekten fiyat artışına itebilir. Cihazlar, ABD ve Avrupa’da muhtemelen bu kadar ciddi fiyat artışı ile karşılaşmayacaktır ancak Galaxy S23’ün pahalıya patlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Galaxy S23 serisi 1 Şubat’ta resmen tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız