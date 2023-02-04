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    OnePlus'ın ilk tableti OnePlus Pad'in yeni görselleri ortaya çıktı

    7 Şubat'ta piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus'ın ilk tableti OnePlus Pad'in yeni görselleri ortaya çıktı. İşte MediaTek Dimensity 9000 SoC'den güç alması beklenen tabletin detayları:
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    OnePlus Pad'in yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın 7 Şubat'ta gerçekleştireceği Cloud 11 etkinliğinde yeni ürünler tanıtılacak. Yakın bir zamanda ise bu ürünler arasında yer alan OnePlus Pad'in yeni görselleri ortaya çıktı. Yeşil renk seçeneğinin sergilendiği görseller, cihazın şık ve sade bir tasarımla geleceğini gösterdi.

    İşte OnePlus Pad'in beklenen özellikleri:

    OnePlus Pad, arkasında LED flaş modülü bulunan 13 MP kamera sensörü ile piyasaya sürülecek. Ön tarafta ise sağ çerçevesinde yer alacak 8MP'lik ön kameraya ve 144Hz yenileme hızına sahip 11,6 inç LCD bir ekrana sahip olacak. 

    MediaTek Dimensity 9000 SoC yonga setinden güç alacak OnePlus Pad, çeşitli pazarlarda 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile piyasaya sürülecek. Ayrıca cihaz, 67W hızlı şarj destekli 9500mAh bataryaya sahip olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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