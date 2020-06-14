Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Pods için geri sayım başladı

    OnePlus'ın Temmuz ayında tanıtmayı planladığı ilk tam kablosuz kulaklığı için geri sayım başladı. XDA-Developers uzmanları Android 11 beta sürümünün kodlarında cihazla ilgili bazı detaylar keşfetti.
    52 dk.
    314
    33
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OnePlus Pods için geri sayım başladı
    Tam Boyutta Gör

    Bundan tam bir ay önce OnePlus'ın ilk tam kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirilmişti. Sonrasında ise cihazın Temmuz ayında tanıtacağına yönelik haberler çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Buds tasarımlı Realme Buds Q kablosuz kulaklık tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı"

    XDA-Developers uzmanları OnePlus 8 için yayınlanan Android 11 beta güncellemesinin kodlarında bazı detaylar keşfetti. Kulaklığın ismi OnePlus Pods olarak görünüyor. Ancak bu isim henüz kesinleşmiş değil.

    OnePlus Pods için geri sayım başladı
    Tam Boyutta Gör

    Muhtemel özellikleri açığa çıktı

    Kodlarda yer alan “com.oneplus.twspods” ibaresi cihazın tam kablosuz kulaklık olacağını doğruladı. Tüm bu detaylar OnePlus'ın yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

    OnePlus Pods'un yakınlık sensörü, hızlı bağlantı foksiyonu, USB-C bağlantı noktası, gürültü azaltma işlevi sunan çift mikrofon ve 4-5 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.



    https://www.xda-developers.com/oneplus-pods-truly-wireless-earbuds-android-11-beta Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi 26 dk. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış 33 dk. 13TL zam, Gigabit paketler, altyapı çalışmaları "Türknet'e sorduk" 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus Pods için geri sayım başladı Sonraki RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir 1 sa. Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor 2 sa. Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 3 sa. Suudi Arabistan su altında kablosuz veri aktarım sistemi geliştirdi: Aqua-Fi 4 sa. Mafia 1'in yenilenen versiyonundan fragman geldi 4 sa. Huawei Mate 40'ın detayları netleşiyor 6 sa. Vivo'dan orta seviye bir akıllı telefon: Vivo V19 Neo tanıtıldı! 7 sa. Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor 8 sa. AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı 8 sa. Milyonlarca akıllı cihaz kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya! 9 sa. Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör 10 sa. Samsung rakibi Huawei’ye yonga üretecek ancak bir şartla! 11 sa. Snake Pass oyunu bu akşam 19.00’a kadar ücretsiz 20 sa. İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır 21 sa. PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı 21 sa. WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler 22 sa. Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 22 sa. B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var 23 sa. Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış 23 sa. Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi