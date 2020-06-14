OnePlus Pods için geri sayım başladı

Bundan tam bir ay önce OnePlus'ın ilk tam kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirilmişti. Sonrasında ise cihazın Temmuz ayında tanıtacağına yönelik haberler çıktı.İlginizi Çekebilir Galaxy Buds tasarımlı Realme Buds Q kablosuz kulaklık tanıtıldı
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XDA-Developers uzmanları OnePlus 8 için yayınlanan Android 11 beta güncellemesinin kodlarında bazı detaylar keşfetti. Kulaklığın ismi OnePlus Pods olarak görünüyor. Ancak bu isim henüz kesinleşmiş değil.
Muhtemel özellikleri açığa çıktı
Kodlarda yer alan “com.oneplus.twspods” ibaresi cihazın tam kablosuz kulaklık olacağını doğruladı. Tüm bu detaylar OnePlus'ın yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.
OnePlus Pods'un yakınlık sensörü, hızlı bağlantı foksiyonu, USB-C bağlantı noktası, gürültü azaltma işlevi sunan çift mikrofon ve 4-5 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.
https://www.xda-developers.com/oneplus-pods-truly-wireless-earbuds-android-11-beta Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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