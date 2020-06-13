Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı

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Adobe, iOS ve Android platformları için bir kamera uygulaması yayınlandı. Ücretsiz olarak indirilebilen Adobe Photoshop Camera, kullanıcıların cihazlarındaki fotoğraflar üzerinde düzenleme, renklendirme ve filtre uygulama gibi işlemler yapmalarını sağlıyor.

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Uygulama, görüntü kalitesini artırmak için sinir ağı algoritmaları kullanıyor. Adobe mühendisleri milyonlarca yüksek çözünürlüklü görüntüyle eğittikleri yapay zeka sistemini son derece iyi sonuçlar verebilecek seviyeye getirmiş durumdalar.

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Şu an tamamen ücretsiz

Adobe Photoshop Camera'nın hızlı düzeltmeler özelliği, fotoğrafların çekimden hemen sonra veya öncesinde gerçek zamanlı olarak düzenlenmesini sağlıyor. Uygulamada 80’den fazla özel filtrenin olduğunu belirtelim.

Başta da belirttiğimiz gibi Adobe Photoshop Camera şu anda tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulama içi satın alım seçenekleri bile yok. Ancak Adobe'un bir süre sonra ek filtrelere ve işlevlere erişim için ödeme talep etmesi muhtemel görünüyor.

Photoshop Camera Adobe Inc. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 214.8 MB

Adobe Photoshop Camera Adobe Fotoğrafçılık Ücretsiz 94M

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