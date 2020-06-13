Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı

    Adobe, Android ve iOS kullanıcıları için bir fotoğraf düzenleme uygulaması yayınladı. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Adobe Photoshop Camera, 80’den fazla özel filtre içeriyor.
    2 sa.
    1,1b
    33
    6
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Adobe, iOS ve Android platformları için bir kamera uygulaması yayınlandı. Ücretsiz olarak indirilebilen Adobe Photoshop Camera, kullanıcıların cihazlarındaki fotoğraflar üzerinde düzenleme, renklendirme ve filtre uygulama gibi işlemler yapmalarını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, sanal asistan Bixby'nin yeteneklerini geliştirdi

    Uygulama, görüntü kalitesini artırmak için sinir ağı algoritmaları kullanıyor. Adobe mühendisleri milyonlarca yüksek çözünürlüklü görüntüyle eğittikleri yapay zeka sistemini son derece iyi sonuçlar verebilecek seviyeye getirmiş durumdalar.

    Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Şu an tamamen ücretsiz

    Adobe Photoshop Camera'nın hızlı düzeltmeler özelliği, fotoğrafların çekimden hemen sonra veya öncesinde gerçek zamanlı olarak düzenlenmesini sağlıyor. Uygulamada 80’den fazla özel filtrenin olduğunu belirtelim.

    Başta da belirttiğimiz gibi Adobe Photoshop Camera şu anda tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulama içi satın alım seçenekleri bile yok. Ancak Adobe'un bir süre sonra ek filtrelere ve işlevlere erişim için ödeme talep etmesi muhtemel görünüyor.

    Photoshop Camera Photoshop Camera Photoshop Camera Photoshop Camera Adobe Inc. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 214.8 MB

    Adobe Photoshop Camera Adobe Photoshop Camera Adobe Photoshop Camera Adobe Photoshop Camera Adobe Fotoğrafçılık Ücretsiz 94M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    erdo608 (Erdoğan Onur Mart) 48 dk.
    Çok ilginç. Android 9 yüklü LG G7 var bende ve cihazınızla uyumlu değil diyor, yüklenemiyor. Nedendir acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    erdo608 (Erdoğan Onur Mart) 43 dk. erdo608
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Çok önemsediğim yok ama bu telefonlar dışında destek yokmuş şu an, ilginç.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 sa.
    Ayırt edici bir özellik görmedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    soneday (Soner Çakır) 1 sa.
    Adobe ciddiyeti ergenlere yenik düşmüş o efektler filtreler ne la öyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    addidas_85 2 sa.
    O boyut farkı neyin nesi böyle?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa. addidas_85
    IOS her daim boyle zaten. SIKISTIRMA filan yok gibi ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı 41 dk. WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler 1 sa. Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var 2 sa. Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı Sonraki Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak 4 sa. Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu başlıyor 4 sa. Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı 5 sa. Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor 5 sa. Google Stadia artık birçok Android telefonu destekleyecek 6 sa. Wing ve kütüphane işbirliği, çocuklara İHA ile kitap teslim ediyor 6 sa. iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor 7 sa. Süper Lig maçları dijital seyirci sesiyle başladı 7 sa. Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu 8 sa. Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor 9 sa. Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor 10 sa. WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor 11 sa. 30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı 12 sa. Matrix 4'ten üzücü haber: Tam bir yıl ertelendi 12 sa. Jim Keller Intel’den ayrıldı 13 sa. Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu 13 sa. Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi 14 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi 14 sa. Rovio bu kez bir gizem bulma ve renk eşleştirme oyunu ile karşımızda 21 sa. Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi