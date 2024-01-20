OnePlus Watch 2'nin lansman tarihi ortaya çıktı

OnePlus Watch 2, MWC'de piyasaya sürülecek: İşte beklenenler
Tipster Max Jambor'un yaptığı Twitter paylaşımı, OnePlus Watch 2'nin önümüzdeki ay gerçekleşecek MWC'de piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda birçok render görüntüleri ortaya çıkan cihazın özelliklerine değinecek olursak ise 1,43 inç AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacak ve şarj konektörüyle birlikte ekranın altında gerekli tüm sağlık sensörlerini de barındıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.