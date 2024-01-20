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    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 2'nin lansman tarihi ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıldan beri tanıtılması beklenen OnePlus Watch 2, önümüzdeki ayın sonunda Barselona'da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nde piyasaya sürülebilir. İşte detaylar:
    OnePlus Watch 2'nin lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden OnePlus, 2021 yılında ilk akıllı saati OnePlus Watch 1'i; 39 inç AMOLED ekran, 1 GB RAM ve 4 GB depolama gibi çeşitli özelliklerle tanıtmıştı. Şirket şimdilerde ise yeni akıllı saati Watch 2 üzerinde çalışıyor ve yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir paylaşım, cihazın ne zaman piyasaya sürüleceğine ışık tuttu. 

    OnePlus Watch 2, MWC'de piyasaya sürülecek: İşte beklenenler

    Tipster Max Jambor'un yaptığı Twitter paylaşımı, OnePlus Watch 2'nin önümüzdeki ay gerçekleşecek MWC'de piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda birçok render görüntüleri ortaya çıkan cihazın özelliklerine değinecek olursak ise 1,43 inç AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacak ve şarj konektörüyle birlikte ekranın altında gerekli tüm sağlık sensörlerini de barındıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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