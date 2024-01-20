OnePlus Watch 2'nin lansman tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden OnePlus, 2021 yılında ilk akıllı saati OnePlus Watch 1'i; 39 inç AMOLED ekran, 1 GB RAM ve 4 GB depolama gibi çeşitli özelliklerle tanıtmıştı. Şirket şimdilerde ise yeni akıllı saati Watch 2 üzerinde çalışıyor ve yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir paylaşım, cihazın ne zaman piyasaya sürüleceğine ışık tuttu.

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OnePlus Watch 2, MWC'de piyasaya sürülecek: İşte beklenenler

Tipster Max Jambor'un yaptığı Twitter paylaşımı, OnePlus Watch 2'nin önümüzdeki ay gerçekleşecek MWC'de piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda birçok render görüntüleri ortaya çıkan cihazın özelliklerine değinecek olursak ise 1,43 inç AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacak ve şarj konektörüyle birlikte ekranın altında gerekli tüm sağlık sensörlerini de barındıracak.

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