Samsung Galaxy A55, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden
Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bunun ardından ise şirket, A serisi orta sınıf cihazlarını tanıtacak ve yakın bir zamanda seriden Galaxy A55'in TUV Rheinland sertifikasını aldığı ortaya çıktı.
İşte Samsung Galaxy A55'in beklenen özellikleri:
TUV Rheinland sertifikası alan
Samsung Galaxy A55'in hızlı şarj özellikleri, bu sertifika sayesinde ortaya çıktı. SM-A556B/DS, SM-A556E/DS, SM-A556E ve SM-A5560 model numaralarıyla listelenen Galaxy A55, sertifikaya göre 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
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Galaxy A55'in diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak
8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Exynos 1480 yonga seti ile donatılması beklenen cihaz, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıkabilir. Son olarak Full HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz 6,5 inç ekranla gelmesi beklenen cihaz; Harika Buz Mavisi, Harika Lila ve Harika Lacivert renk seçenekleri ile piyasaya sürülebilir.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.