Samsung Galaxy A55, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bunun ardından ise şirket, A serisi orta sınıf cihazlarını tanıtacak ve yakın bir zamanda seriden Galaxy A55'in TUV Rheinland sertifikasını aldığı ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy A55'in beklenen özellikleri:

TUV Rheinland sertifikası alan Samsung Galaxy A55'in hızlı şarj özellikleri, bu sertifika sayesinde ortaya çıktı. SM-A556B/DS, SM-A556E/DS, SM-A556E ve SM-A5560 model numaralarıyla listelenen Galaxy A55, sertifikaya göre 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy A55'in diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Exynos 1480 yonga seti ile donatılması beklenen cihaz, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıkabilir. Son olarak Full HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz 6,5 inç ekranla gelmesi beklenen cihaz; Harika Buz Mavisi, Harika Lila ve Harika Lacivert renk seçenekleri ile piyasaya sürülebilir.

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Samsung Galaxy A55, yeni bir sertifika daha aldı