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    Samsung Galaxy A55, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

    Samsung Galaxy A55, hızlı şarj detaylarını ortaya çıkaran TUV Rheinland sertifikasını aldı. İşte Exynos 1480 yonga seti ile donatılması beklenen cihazın detayları:
    Samsung Galaxy A55, yeni bir sertifika daha aldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung17 Ocak'ta Galaxy S24 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bunun ardından ise şirket, A serisi orta sınıf cihazlarını tanıtacak ve yakın bir zamanda seriden Galaxy A55'in TUV Rheinland sertifikasını aldığı ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy A55'in beklenen özellikleri:

    TUV Rheinland sertifikası alan Samsung Galaxy A55'in hızlı şarj özellikleri, bu sertifika sayesinde ortaya çıktı. SM-A556B/DS, SM-A556E/DS, SM-A556E ve SM-A5560 model numaralarıyla listelenen Galaxy A55, sertifikaya göre 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

    Samsung Galaxy A55, yeni bir sertifika daha aldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A55'in diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Exynos 1480 yonga seti ile donatılması beklenen cihaz, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıkabilir. Son olarak Full HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz 6,5 inç ekranla gelmesi beklenen cihaz; Harika Buz Mavisi, Harika Lila ve Harika Lacivert renk seçenekleri ile piyasaya sürülebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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