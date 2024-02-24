Dayanıklılığı ile iddialı OnePlus Watch 2'nin Wear OS'yi çalıştıracağı doğrulandı

İşte OnePlus Watch 2'nin beklenen özellikleri:
FCC'de OPWWE231 model numarasıyla listelenen OnePlus Watch 2'nin küresel varyantı, 500mAh bataryaya sahip olacak ve Radiant Steel ile Black Steel olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Wear OS by Google logolu reklam afişi ise cihazın Wear OS ile geleceğini onayladı.Kaynakça https://twitter.com/OPPOMalaysia/status/1760846945625714900 https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-watch-2-rugged-smartwatch-fcc/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.