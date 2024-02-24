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    Dayanıklılığı ile iddialı OnePlus Watch 2'nin Wear OS'yi çalıştıracağı doğrulandı

    Yakın bir zamanda FCC'de listelenen OnePlus'ın yeni akıllı saati OnePlus Watch 2'nin bazı özellikleri liste sayesinde ortaya çıktı. İşte ultra dayanıklı olması beklenen saatin detayları:
    OnePlus Watch 2'nin Wear OS'yi çalıştıracağı doğrulandı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 29 Şubat'ta yeni akıllı saati OnePlus Watch 2'yi piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda FCC'de listelenen cihazın yayınlanan reklam afişleri ise OnePlus Watch 2'nin Wear OS ile geleceğini ve ultra dayanıklı olacağını onayladı.

    İşte OnePlus Watch 2'nin beklenen özellikleri:

    FCC'de OPWWE231 model numarasıyla listelenen OnePlus Watch 2'nin küresel varyantı, 500mAh bataryaya sahip olacak ve Radiant Steel ile Black Steel olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Wear OS by Google logolu reklam afişi ise cihazın Wear OS ile geleceğini onayladı.

    OnePlus Watch 2'nin Wear OS'yi çalıştıracağı doğrulandı Tam Boyutta Gör
    100 saate kadar pil ömrüne sahip cihaz, paslanmaz çelik gövde ve safir kristal ekranla gelecek. Son olarak reklam afişlerine göre cihaz, askeri düzeyde dayanıklılığa sahip sağlam bir akıllı saat olacak.
    Kaynakça https://twitter.com/OPPOMalaysia/status/1760846945625714900 https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-watch-2-rugged-smartwatch-fcc/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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