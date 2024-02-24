Dayanıklılığı ile iddialı OnePlus Watch 2'nin Wear OS'yi çalıştıracağı doğrulandı

Tam Boyutta Gör OnePlus, 29 Şubat'ta yeni akıllı saati OnePlus Watch 2'yi piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda FCC'de listelenen cihazın yayınlanan reklam afişleri ise OnePlus Watch 2'nin Wear OS ile geleceğini ve ultra dayanıklı olacağını onayladı.

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İşte OnePlus Watch 2'nin beklenen özellikleri:

FCC'de OPWWE231 model numarasıyla listelenen OnePlus Watch 2'nin küresel varyantı, 500mAh bataryaya sahip olacak ve Radiant Steel ile Black Steel olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Wear OS by Google logolu reklam afişi ise cihazın Wear OS ile geleceğini onayladı.

Tam Boyutta Gör 100 saate kadar pil ömrüne sahip cihaz, paslanmaz çelik gövde ve safir kristal ekranla gelecek. Son olarak reklam afişlerine göre cihaz, askeri düzeyde dayanıklılığa sahip sağlam bir akıllı saat olacak.

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