OnePlus Watch 2'nin render görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

2021 yılında ilk akıllı saati OnePlus Watch 1'ipiyasaya süren OnePlus, şimdilerde bu cihazın halefi OnePlus Watch 2 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise cihazın render görsellerini ve beklenen özelliklerini paylaştı.

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İşte OnePlus Watch 2'nin beklenen özellikleri:

İkinci akıllı saatiyle de dairesel kadrana sadık kalan OnePlus, Watch 2'yi siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip kauçuk kayışlarla piyasaya sürebilir. Renderlara göre Galaxy Watch serisine oldukça benzer bir kasa tasarımına sahip saatin kenarlarına ise tuşların konumlandırılıldığı görünmekte.

Oldukça şık bir tasarıma sahip cihazın özelliklerine de değinecek olursak cihaz, 1,43 inç AMOLED ekrana sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacak. Son olarak şarj konektörüyle birlikte ekranın altında gerekli tüm sağlık sensörlerini de barındıracak cihazın, WearOS 4'te çalışması bekleniyor.

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