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    OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir

    OnePlus'ın TÜV Rheinland'dan aldığı yeni güvenlik sertifikalarına göre firmanın yeni nesil amiral gemisi modellerinde 65W seviyesinde hızlı şarj yer alacak. Bu modellerin arasında OnePlus 9 Pro var.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir
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    OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi modelleri uzunca bir süre sızdırıldıktan sonra geçen ayın başında tanıtılan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modelleri, beklenildiği üzere üst seviye özelliklerle geldi. Firmanın cihazlarında eleştirilen küçük noktalardan bir tanesi ise maksimum 30W hızlı kablolu şarj özelliği oldu. Çinli üreticilerin çoğu, çok daha yüksek seviyelerde hızlı şarja geçmiş durumdayken bu durum, bir eksiklik olarak görüldü.

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    OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir

    Yeni ortaya çıkan sertifikalarda, firmanın yeni nesil modellerinde 65W hızlı şarj teknolojisine yer verebileceği belirlendi. TÜV Rheinland güvenlik sertifikasına göre VCA7JA, WC1007A ve S065AG kod numaralı şarj cihazları, maksimum 6,5A akımı 10 Volt gerilimde sağlayabiliyor.

    Bu sertifikadaki bilgilerden yola çıkarak OnePlus'ın yeni şarj teknolojisinin, OPPO'nun SuperVOOC 2.0'sinden gücünü aldığı tahmin ediliyor. Firmanın bu teknolojisi, 4000 mAh kapasitedeki bir bataryayı 30 dakikadan kısa sürede doldurabiliyor.

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    OnePlus'ın yeni nesil hızlı şarj teknolojisinin OnePlus 8T Pro ya da OnePlus 9 Pro modelinde yer alacağı tahmin ediliyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakayvacık 1 hf. yeni yorumcu
    hızlı şarj olması iyi de kardeşimin var dı böyle hızlı sarjı bataryası hemen bozuldu. Bence hızlı sarj olmasa daha güzeldi . Sonra batarya sorunuyla karşılaşıyoruz
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    ufo 1 hf.
    Bataryanin omrunu filan azaltmiyor. Sarj devresi de ona gore.



    Asil düşük akimda uzun sure sarj ederseniz yiyor bataryayi.



    Burda eleştirilecek husus daha op8'i magazada rafa koymamisken 9la ilgili ozellik vs piyasaya cikarilmasi. Op8de sarj isinde 7ye gore bir gelisim yok zaten ayni 30w devam
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Ne bu hızlı doldurma sevdası. Bataryanın ömrü azalıyor.
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