OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir

Tam Boyutta Gör

OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi modelleri uzunca bir süre sızdırıldıktan sonra geçen ayın başında tanıtılan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modelleri, beklenildiği üzere üst seviye özelliklerle geldi. Firmanın cihazlarında eleştirilen küçük noktalardan bir tanesi ise maksimum 30W hızlı kablolu şarj özelliği oldu. Çinli üreticilerin çoğu, çok daha yüksek seviyelerde hızlı şarja geçmiş durumdayken bu durum, bir eksiklik olarak görüldü.

İlginizi Çekebilir

Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek

Yeni ortaya çıkan sertifikalarda, firmanın yeni nesil modellerinde 65W hızlı şarj teknolojisine yer verebileceği belirlendi. TÜV Rheinland güvenlik sertifikasına göre VCA7JA, WC1007A ve S065AG kod numaralı şarj cihazları, maksimum 6,5A akımı 10 Volt gerilimde sağlayabiliyor.

Bu sertifikadaki bilgilerden yola çıkarak OnePlus'ın yeni şarj teknolojisinin, OPPO'nun SuperVOOC 2.0'sinden gücünü aldığı tahmin ediliyor. Firmanın bu teknolojisi, 4000 mAh kapasitedeki bir bataryayı 30 dakikadan kısa sürede doldurabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı"

OnePlus'ın yeni nesil hızlı şarj teknolojisinin OnePlus 8T Pro ya da OnePlus 9 Pro modelinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.