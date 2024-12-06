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    OnePlus telefonlar yeşil çizgi sorununa karşı ömür boyu garantili olacak

    OnePlus, akıllı telefonlardaki AMOLED ekranlarda görülen yeşil çizgi sorununa yeni bir çözüm getirdi. OnePlus telefonlar türlü testlerden geçirilecek ve ömür boyu garanti verilecek.
    oneplus telefon ekran yeşil çizgi sorunu garanti Tam Boyutta Gör
    OnePlus, tüm telefonları için AMOLED ekranda oluşan yeşil çizgi sorununu çözecek bir program duyurdu. OnePlus Green Line Worry-Free Solution olarak adlandırılan program kapsamında şirket, kullanıcıların yeşil çizgi sorunuyla karşılaşmaması için sıkı kaliteli kontrolleri yapacak ve ekran için uzatılmış garanti sunacak.

    Telefon garanti dışı kalsa bile ekran yenilenecek

    OnePlus, AMOLED ekranlarını Enhanced Edge Bonding Layer adı verilen yeni bir koruyucu katmanla geliştirdiğini söylüyor. Şirket, ekranların nem ve oksijenin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan ve özellikle Hindistan gibi sıcak ve nemli iklime sahip bölgelerde daha dayanıklı hale getiren PVX malzemesinden yapıldığını belirtiyor. OnePlus, dayanıklılığı artırmak için Double 85 adını verdiklerini bir test uyguluyor. Bu testte ekranlar 85 derece sıcaklığa ve 85 derece neme maruz bırakılarak dayanıklılık sınırları zorlanıyor.

    OnePlus, eski yeni fark etmeksizin tüm akıllı telefon modellerinde yeşil çizgi sorununa karşı ömür boyu garanti sunuyor ve bunu yapan ilk marka. Cihazda bu sorun varsa, telefon garanti dışı olsa bile ekran değiştiriliyor. Bu program şu anda Hindistan ile sınırlı.

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