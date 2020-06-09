Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı

    OnePlus yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Z adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tanıtım tarihiyle ilgili detaylar internete sızdırıldı.
    4 sa.
    629
    13
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus CEO'su Pete Lau kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, şirket olarak uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına geri döneceklerini söylemişti. Deneyimli yöneticinin bu sözleri OnePlus X'in halefi olarak piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Z'yi doğrular nitelikteydi.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile iPhone'lara görüşme kaydetme özelliği gelebilir: Peki yasalar ne diyor?"

    Android Central internet sitesinin ele geçirdiği bilgilere bakılırsa, akıllı telefonla tanışmak için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız. OnePlus Z önümüzdeki ayın ortalarında Hindistan'da resmiyet kazanacak. Lansman etkinliğinin 10 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

    OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi ne kadar olacak?

    OnePlus'ın henüz bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadığını belirtelim. Söylentilere göre OnePlus Z; FullHD+ çözünürlükte 6.55 inç AMOLED ekran, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB RAM ile gelecek. Fiyat etiketinin ise 330 dolar civarında olacağı bildiriliyor.



    https://www.androidcentral.com/oneplus-z-will-be-unveiled-july-10-india Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 2 sa.
    330 dolara çıkarsa çok iyi satar bu (globalde)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 53 dk. Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin 1 sa. Manyetik alan ile çalışan beyin implantı geliştirildi 2 sa. Porsche'nin yeni nesil V8 motor su pompalarını Türk firma üretecek 2 sa. 8TB kapasiteli Samsung 870 QVO SATA SSD modeli satışa çıktı 3 sa. Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K tanıtıldı 3 sa. Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı Sonraki Logitech G513 Carbon Mekanik Oyuncu Klavyesi | İnceleme 4 sa. Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama 4 sa. RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir 5 sa. Koronavirüs salgınında vakalar yeniden artışa geçti 5 sa. AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek 5 sa. RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir 6 sa. Xbox hediye kodlarının yerini özel bir menü alıyor 6 sa. The Last of Us dizisinin ilk bölümü, Chernobyl yönetmenine emanet 6 sa. 4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor 6 sa. Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede 7 sa. Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera 7 sa. Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak 8 sa. Japon üretici Honda'ya siber saldırı: Türkiye'deki üretimi de etkiledi 8 sa. Samsung ve Corning, katlanabilir telefonlar için ultra ince cam geliştirecek 9 sa. iOS 14 ile iPhone'lara görüşme kaydetme özelliği gelebilir: Peki yasalar ne diyor? 9 sa. 2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek 10 sa. Apple arama motoru satın alabilir 10 sa. Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor 11 sa. Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı 11 sa. HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi