OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı

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OnePlus CEO'su Pete Lau kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, şirket olarak uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına geri döneceklerini söylemişti. Deneyimli yöneticinin bu sözleri OnePlus X'in halefi olarak piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Z'yi doğrular nitelikteydi.

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Android Central internet sitesinin ele geçirdiği bilgilere bakılırsa, akıllı telefonla tanışmak için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız. OnePlus Z önümüzdeki ayın ortalarında Hindistan'da resmiyet kazanacak. Lansman etkinliğinin 10 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

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Fiyat etiketi ne kadar olacak?

OnePlus'ın henüz bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadığını belirtelim. Söylentilere göre OnePlus Z; FullHD+ çözünürlükte 6.55 inç AMOLED ekran, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB RAM ile gelecek. Fiyat etiketinin ise 330 dolar civarında olacağı bildiriliyor.

https://www.androidcentral.com/oneplus-z-will-be-unveiled-july-10-india

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