Sony, PlayStation 5 Pro'yu yarın tanıtacak

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Tam Boyutta Gör PlayStation 5 Pro çok yüksek ihtimalle yarın duyurulacak. Sony, 10 Eylül Türkiye saati ile saat 18:00'da PlayStation YouTube kanalında bir PlayStation 5 Teknik Sunumu yapacağını duyurdu.

9 dakikalık teknik sunumda tanıtılacak

Sony, teknik sunum hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ancak duyuru, Sony'nin 30. yıl dönümü PlayStation görselinde PS5 Pro'yu tanıtmasının hemen ardından geldi. Dolayısıyla tüm işaretler bunun PS5 Pro'nun resmi tanıtımı olacağını gösteriyor. PS5'in baş mimarı Mark Cerny, PS5 ve oyun teknolojisindeki yenilikler üzerine odaklanacak olan yayını sunacak. İlginç biçimde yayın sadece 9 dakika uzunluğunda olacak.

PS5 Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde tasarımı da ortaya çıkan Playstation 5 Pro'nun, 4K çözünürlükte iyileştirilmiş ve tutarlı kare hızlarının yanı sıra desteklenen oyunlarda 8K performans modu sunacağı öne sürülüyor. Standart PS5'e göre yüzde 45 daha yüksek render performansı sunması beklenen konsolun ışın izleme performansının ise 2 ila 3 kat daha yüksek olacağı belirtiliyor.

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