Sony, PlayStation 5 Pro'yu yarın tanıtacak

9 dakikalık teknik sunumda tanıtılacak
Sony, teknik sunum hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ancak duyuru, Sony'nin 30. yıl dönümü PlayStation görselinde PS5 Pro'yu tanıtmasının hemen ardından geldi. Dolayısıyla tüm işaretler bunun PS5 Pro'nun resmi tanıtımı olacağını gösteriyor. PS5'in baş mimarı Mark Cerny, PS5 ve oyun teknolojisindeki yenilikler üzerine odaklanacak olan yayını sunacak. İlginç biçimde yayın sadece 9 dakika uzunluğunda olacak.
Geçtiğimiz günlerde tasarımı da ortaya çıkan Playstation 5 Pro'nun, 4K çözünürlükte iyileştirilmiş ve tutarlı kare hızlarının yanı sıra desteklenen oyunlarda 8K performans modu sunacağı öne sürülüyor. Standart PS5'e göre yüzde 45 daha yüksek render performansı sunması beklenen konsolun ışın izleme performansının ise 2 ila 3 kat daha yüksek olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.