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    Opel araç içi vegan kaplamalar kullanmaya başladı

    Almanya'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Opel, satışa sunduğu elektrikli araç modellerinde hayvansal ürün içermeyen vegan olarak bilinen iç mekan kaplamaları sunuyor.

    Opel araç içi vegan kaplamalar kullanmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Opel, 2025'ten itibaren sadece elektrikli araçlar üreten bir marka haline gelmeyi hedefliyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, satışa sunduğu elektrikli araç modellerinde hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor.

    Güncel ürün gamında 15 elektrikli model sunan Opel, çok çeşitli ve zengin model gamınının daha sürdürebilir ve çevreci olması için vegan iç mekan metaryalleri tercih ediyor. Hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları görünüm ve dokunma hissi açısından geleneksel kaplamalarla aynı yüksek standartları karşılarken Opel'in verimli ve sürdürebilir yaklaşımını gösteriyor.

    Opel'in ürün gamında yer alan birçok modelin iç kaplamalarının tamamen vegan malzemelerden üretilmesi dikkatleri çekiyor. Hayvasal ürün içermeyen malzemeler, her dönemde segmentinin teknolojik standartlarını belirleyen yeni Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modellerinde de kullanılıyor.

    Opel'in profesyoneller için sunduğu çok yönlü hafif ticari araçlar olan 'Zafira Life Elektrik', 'Combo Life Elektrik' gibi modeller vegan malzemelerin kullanım alanını artırdığı diğer modeller olarak öne çıkıyor.

    Böylece markanın tüm ürün ailesi elektrikli mobiliteyi bugünden karşılamış olacak. Vegan yaşam tarzını benimseyen kullanıcılar için binek otomobil ve hafif ticari araç segmentinde farklı model seçenekleri sunan Opel, vegan ürünlere yönelik küresel pazarın istikrarlı şekilde büyümeye devam etmesiyle vegan malzemelerin kullanım alanını artırmaya devam edecek.

    Opel'in elektrikli mobiliteye yönelik çabası, sürdürebilir ulaşım tutkusunun temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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