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    Opel yeni B-SUV modelini ilk kez Türkiye'de tanıtacak | Lada'nın yeni sürpriz modeli | DH Oto Gündem

    DH Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde yine otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini derleyerek siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunduk. İyi seyirler!

    DH Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde yine otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini derleyerek siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunduk. İyi seyirler!

    00:00 - Opel'in yeni B-SUV modeli ilk kez Türkiye'de tanıtılacak

    04:00 - Şehir içi yemek ve kargo dağıtımına özel küçük elektrikli araç ARI Motors 902

    09:28 - Türkiye'deki en ucuz elektrikli araç fiyatları

    19:15 - Elektrikli Passat yeni Volkswagen ID.7'nin tasarımı

    25:54 - Volkswagen CEO'sundan e yakıt konusunda sürpriz çıkış

    28:02 - Lada'nın sürpriz SUV modeli

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