Opel yeni B-SUV modelini ilk kez Türkiye'de tanıtacak | Lada'nın yeni sürpriz modeli | DH Oto Gündem

DH Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde yine otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini derleyerek siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunduk. İyi seyirler!

DH Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde yine otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini derleyerek siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunduk. İyi seyirler!

00:00 - Opel'in yeni B-SUV modeli ilk kez Türkiye'de tanıtılacak

04:00 - Şehir içi yemek ve kargo dağıtımına özel küçük elektrikli araç ARI Motors 902

09:28 - Türkiye'deki en ucuz elektrikli araç fiyatları

19:15 - Elektrikli Passat yeni Volkswagen ID.7'nin tasarımı

25:54 - Volkswagen CEO'sundan e yakıt konusunda sürpriz çıkış

28:02 - Lada'nın sürpriz SUV modeli

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