Opel yeni B-SUV modelini ilk kez Türkiye'de tanıtacak | Lada'nın yeni sürpriz modeli | DH Oto Gündem

DH Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde yine otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini derleyerek siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunduk. İyi seyirler!
00:00 - Opel'in yeni B-SUV modeli ilk kez Türkiye'de tanıtılacak
04:00 - Şehir içi yemek ve kargo dağıtımına özel küçük elektrikli araç ARI Motors 902
09:28 - Türkiye'deki en ucuz elektrikli araç fiyatları
19:15 - Elektrikli Passat yeni Volkswagen ID.7'nin tasarımı
25:54 - Volkswagen CEO'sundan e yakıt konusunda sürpriz çıkış
28:02 - Lada'nın sürpriz SUV modeli