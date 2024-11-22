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    Yapay zeka şirketi OpenAI, bir davada potansiyel kanıtları “yanlışlıkla” sildi

    Yapay zeka teknolojilerinin öncülerinden olan ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ın eğitim verileriyle ilgili süren bir davada potansiyel kanıtları yanlışlıkla sildiği ortaya çıktı.
    OpenAI bir davada potansiyel kanıtları “yanlışlıkla” sildi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka devi OpenAI, The New York Times ve diğer büyük medya kuruluşlarının, şirketin yapay zeka modellerinin eğitiminde kendi içeriklerinin izinsiz kullanıldığına dair açtığı davada kritik bir hata yaptı. Çarşamba günü mahkemeye sunulan bir belgeye göre, OpenAI mühendisleri, bu medya şirketleri tarafından kanıt olarak toplanan önemli verileri “yanlışlıkla” sildi.

    Teknik aksaklık yüzünden kanıtlar silindi

    Dava belgelerine göre gazetelerin hukuk ekipleri, OpenAI’nin eğitim verilerinde kendi haber makalelerini tespit etmek için 150 saati aşkın bir süre çalıştı. Ancak OpenAI'nin bu verileri kazara silmesi, davada potansiyel olarak kritik öneme sahip bir delil setinin kaybına yol açtı. OpenAI, hatayı kabul etti ve verileri geri kazanmaya çalıştı; ancak kurtarılan içeriklerin eksik ve güvenilmez olduğu belirtildi. OpenAI’nin avukatları olayı bir “teknik aksaklık” olarak nitelendirirken, The New York Times avukatları bu durumun kasıtlı olduğuna dair bir delilin bulunmadığını ifade etti.

    The New York Times, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlattığı bu davada, OpenAI ve ortağı Microsoft’un milyonlarca haber makalesini izinsiz kullanarak yapay zeka araçlarını geliştirdiğini iddia etmişti. Şirket, bu durumun, OpenAI’nin NYT ile doğrudan rekabet eden bir içerik üreticisi konumuna gelmesine yol açtığını savunuyor. NYT, telif ihlali gerekçesiyle OpenAI’den milyarlarca dolarlık tazminat talep ediyor.

    NYT’nin avukatları, davanın bugüne kadar şirkete 1 milyon dolardan fazla maliyet çıkardığını belirtti. Bu tutar, birçok yayıncının karşılayamayacağı büyüklükte bir dava masrafını ortaya koyuyor. Bu arada OpenAI'nin Axel Springer, Conde Nast ve The Verge'ün ana şirketi Vox Media gibi büyük kuruluşlarla anlaşmalar yapması, birçok yayıncının savaşmak yerine ortaklık kurmayı tercih ettiğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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