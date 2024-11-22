Yapay zeka şirketi OpenAI, bir davada potansiyel kanıtları “yanlışlıkla” sildi

Teknik aksaklık yüzünden kanıtlar silindi
Dava belgelerine göre gazetelerin hukuk ekipleri, OpenAI’nin eğitim verilerinde kendi haber makalelerini tespit etmek için 150 saati aşkın bir süre çalıştı. Ancak OpenAI'nin bu verileri kazara silmesi, davada potansiyel olarak kritik öneme sahip bir delil setinin kaybına yol açtı. OpenAI, hatayı kabul etti ve verileri geri kazanmaya çalıştı; ancak kurtarılan içeriklerin eksik ve güvenilmez olduğu belirtildi. OpenAI’nin avukatları olayı bir “teknik aksaklık” olarak nitelendirirken, The New York Times avukatları bu durumun kasıtlı olduğuna dair bir delilin bulunmadığını ifade etti.
The New York Times, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlattığı bu davada, OpenAI ve ortağı Microsoft’un milyonlarca haber makalesini izinsiz kullanarak yapay zeka araçlarını geliştirdiğini iddia etmişti. Şirket, bu durumun, OpenAI’nin NYT ile doğrudan rekabet eden bir içerik üreticisi konumuna gelmesine yol açtığını savunuyor. NYT, telif ihlali gerekçesiyle OpenAI’den milyarlarca dolarlık tazminat talep ediyor.
NYT’nin avukatları, davanın bugüne kadar şirkete 1 milyon dolardan fazla maliyet çıkardığını belirtti. Bu tutar, birçok yayıncının karşılayamayacağı büyüklükte bir dava masrafını ortaya koyuyor. Bu arada OpenAI'nin Axel Springer, Conde Nast ve The Verge'ün ana şirketi Vox Media gibi büyük kuruluşlarla anlaşmalar yapması, birçok yayıncının savaşmak yerine ortaklık kurmayı tercih ettiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.