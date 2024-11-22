Yapay zeka şirketi OpenAI, bir davada potansiyel kanıtları “yanlışlıkla” sildi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka devi OpenAI, The New York Times ve diğer büyük medya kuruluşlarının, şirketin yapay zeka modellerinin eğitiminde kendi içeriklerinin izinsiz kullanıldığına dair açtığı davada kritik bir hata yaptı. Çarşamba günü mahkemeye sunulan bir belgeye göre, OpenAI mühendisleri, bu medya şirketleri tarafından kanıt olarak toplanan önemli verileri “yanlışlıkla” sildi.

Teknik aksaklık yüzünden kanıtlar silindi

Dava belgelerine göre gazetelerin hukuk ekipleri, OpenAI’nin eğitim verilerinde kendi haber makalelerini tespit etmek için 150 saati aşkın bir süre çalıştı. Ancak OpenAI'nin bu verileri kazara silmesi, davada potansiyel olarak kritik öneme sahip bir delil setinin kaybına yol açtı. OpenAI, hatayı kabul etti ve verileri geri kazanmaya çalıştı; ancak kurtarılan içeriklerin eksik ve güvenilmez olduğu belirtildi. OpenAI’nin avukatları olayı bir “teknik aksaklık” olarak nitelendirirken, The New York Times avukatları bu durumun kasıtlı olduğuna dair bir delilin bulunmadığını ifade etti.

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The New York Times, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlattığı bu davada, OpenAI ve ortağı Microsoft’un milyonlarca haber makalesini izinsiz kullanarak yapay zeka araçlarını geliştirdiğini iddia etmişti. Şirket, bu durumun, OpenAI’nin NYT ile doğrudan rekabet eden bir içerik üreticisi konumuna gelmesine yol açtığını savunuyor. NYT, telif ihlali gerekçesiyle OpenAI’den milyarlarca dolarlık tazminat talep ediyor.

NYT’nin avukatları, davanın bugüne kadar şirkete 1 milyon dolardan fazla maliyet çıkardığını belirtti. Bu tutar, birçok yayıncının karşılayamayacağı büyüklükte bir dava masrafını ortaya koyuyor. Bu arada OpenAI'nin Axel Springer, Conde Nast ve The Verge'ün ana şirketi Vox Media gibi büyük kuruluşlarla anlaşmalar yapması, birçok yayıncının savaşmak yerine ortaklık kurmayı tercih ettiğini gösteriyor.

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OpenAI bir davada potansiyel kanıtları “yanlışlıkla” sildi