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Tam Boyutta Gör Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, bir süredir tartışmaların tam merkezinde bulunuyor. Scarlett Johansson ile devam eden tartışmalar bir yana şirket kendi içerisinde de bazı olumsuzluklar yaşıyor. OpenAI, çalışanlarıyla yaptığı sözleşmede şirket aleyhine konuşulmamasını, aksi takdirde hak kayıpları yaşanabileceğini beyan ediyordu. Şimdi bu madde sözleşmeden kaldırıldı.

OpenAI, tartışmalı sözleşme maddesini kaldırdı

OpenAI’ın eski çalışanları, yani işten çıkan çalışanlar tarafından imzalanan bir sözleşmede şahıslar, şirket aleyhine konuşmayacaklarını kabul ediyorlardı. Aynı zamanda şirket aleyhinde konuşanların kazandıkları öz sermayeyi kaybedecekleri de belirtiliyordu. Şimdi ise OpenAI, eski çalışanlarının imzaladığı bu anlaşmayı uygulamayacağını ve ilgili maddeleri sözleşmelerinden çıkaracağını söyledi.

Bu sözleşmenin varlığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. OpenAI hakkında bilgi veren çalışanlar, şirket aleyhinde konuşabilmek ile kazandıkları öz sermayeyi korumak arasında seçim yapmaya zorlandıklarını aktarıyorlardı. Çalışanlar anlaşmayı imzalamamayı tercih ederlerse ya da anlaşmayı ihlal ederlerse milyonlarca dolar kaybedebilirler. Çok kısa bir süre önce ise CEO Sam Altman, bu maddenin varlığından haberi olmadığını, bundan “utandığını” ve değişiklik yapılacağını söylemişti.

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OpenAI’a göre şirket, şimdiye kadar bu maddeyi hiçbir zaman uygulamamış. Firma, kötüleme yapmama hükmü karşılıklı olmadığı sürece şimdiye kadar yapılan anlaşmalardan da eski çalışanlarını muaf tutuyor. Şimdiye kadar sadece bir eski çalışanın kazandığı hisse senetlerini kaybettiği belirtiliyor. Yapılan değişikliklerle bu konuda bir adımın atılıp atılmayacağı şimdilik belli değil.

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OpenAI, çalışanlarını susturan sözleşme maddesini iptal etti