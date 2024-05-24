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    Anlık Bildirim

    OpenAI, çalışanlarını susturan sözleşme maddesini iptal etti

    Kısa süre önce OpenAI’ın çalışanlarını susturan biz sözleşmeye sahip olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise şirket bu maddenin sözleşmelerinden kaldırıldığını açıkladı.
    OpenAI, çalışanlarını susturan sözleşme maddesini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, bir süredir tartışmaların tam merkezinde bulunuyor. Scarlett Johansson ile devam eden tartışmalar bir yana şirket kendi içerisinde de bazı olumsuzluklar yaşıyor. OpenAI, çalışanlarıyla yaptığı sözleşmede şirket aleyhine konuşulmamasını, aksi takdirde hak kayıpları yaşanabileceğini beyan ediyordu. Şimdi bu madde sözleşmeden kaldırıldı.

    OpenAI, tartışmalı sözleşme maddesini kaldırdı

    OpenAI’ın eski çalışanları, yani işten çıkan çalışanlar tarafından imzalanan bir sözleşmede şahıslar, şirket aleyhine konuşmayacaklarını kabul ediyorlardı. Aynı zamanda şirket aleyhinde konuşanların kazandıkları öz sermayeyi kaybedecekleri de belirtiliyordu. Şimdi ise OpenAI, eski çalışanlarının imzaladığı bu anlaşmayı uygulamayacağını ve ilgili maddeleri sözleşmelerinden çıkaracağını söyledi.

    Bu sözleşmenin varlığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. OpenAI hakkında bilgi veren çalışanlar, şirket aleyhinde konuşabilmek ile kazandıkları öz sermayeyi korumak arasında seçim yapmaya zorlandıklarını aktarıyorlardı. Çalışanlar anlaşmayı imzalamamayı tercih ederlerse ya da anlaşmayı ihlal ederlerse milyonlarca dolar kaybedebilirler. Çok kısa bir süre önce ise CEO Sam Altman, bu maddenin varlığından haberi olmadığını, bundan “utandığını” ve değişiklik yapılacağını söylemişti.

    OpenAI’a göre şirket, şimdiye kadar bu maddeyi hiçbir zaman uygulamamış. Firma, kötüleme yapmama hükmü karşılıklı olmadığı sürece şimdiye kadar yapılan anlaşmalardan da eski çalışanlarını muaf tutuyor. Şimdiye kadar sadece bir eski çalışanın kazandığı hisse senetlerini kaybettiği belirtiliyor. Yapılan değişikliklerle bu konuda bir adımın atılıp atılmayacağı şimdilik belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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