OpenAI, çalışanlarını susturan sözleşme maddesini iptal etti

OpenAI, tartışmalı sözleşme maddesini kaldırdı
OpenAI’ın eski çalışanları, yani işten çıkan çalışanlar tarafından imzalanan bir sözleşmede şahıslar, şirket aleyhine konuşmayacaklarını kabul ediyorlardı. Aynı zamanda şirket aleyhinde konuşanların kazandıkları öz sermayeyi kaybedecekleri de belirtiliyordu. Şimdi ise OpenAI, eski çalışanlarının imzaladığı bu anlaşmayı uygulamayacağını ve ilgili maddeleri sözleşmelerinden çıkaracağını söyledi.
Bu sözleşmenin varlığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. OpenAI hakkında bilgi veren çalışanlar, şirket aleyhinde konuşabilmek ile kazandıkları öz sermayeyi korumak arasında seçim yapmaya zorlandıklarını aktarıyorlardı. Çalışanlar anlaşmayı imzalamamayı tercih ederlerse ya da anlaşmayı ihlal ederlerse milyonlarca dolar kaybedebilirler. Çok kısa bir süre önce ise CEO Sam Altman, bu maddenin varlığından haberi olmadığını, bundan “utandığını” ve değişiklik yapılacağını söylemişti.
OpenAI’a göre şirket, şimdiye kadar bu maddeyi hiçbir zaman uygulamamış. Firma, kötüleme yapmama hükmü karşılıklı olmadığı sürece şimdiye kadar yapılan anlaşmalardan da eski çalışanlarını muaf tutuyor. Şimdiye kadar sadece bir eski çalışanın kazandığı hisse senetlerini kaybettiği belirtiliyor. Yapılan değişikliklerle bu konuda bir adımın atılıp atılmayacağı şimdilik belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.