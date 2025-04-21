ChatGPT’nin fotoğraftan konum tahmini yapan yeteneği korkutuyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni modelleri o3 ve o4-mini, sadece yapay zeka alanında değil, dijital gizlilik konusunda da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, kullanıcıların ChatGPT’ye bir fotoğraf göstererek "Burası neresi?" sorusunu yönelttiği ve yapay zekanın şaşırtıcı derecede doğru yanıtlar verdiği görülüyor. Görsel içerik üzerinden konum tespiti yapabilme becerisi, bu alanda adeta bir dönüm noktası olurken, beraberinde ciddi gizlilik ve etik tartışmalarını da getirdi.

GeoGuessr'dan gerçek hayata

Bu yeni eğilim, popüler çevrimiçi oyun GeoGuessr ve her yeri bilen bu adamdan ilham alıyor. Kullanıcılar, bir görüntü yükleyip ChatGPT’den bu yerin neresi olduğunu tahmin etmesini istiyor. Görünen o ki o3 ve o4-mini modelleri, coğrafi ipuçlarını analiz etme konusunda şaşırtıcı bir başarı oranına sahip. Sokak tabelaları, bitki örtüsü, bina mimarisi gibi detayları değerlendirerek bazen şehir, hatta mahalle düzeyinde tahminlerde bulunabiliyor.

Ancak bu yetenek, yalnızca bir eğlence unsuru değil. Görsel verilerden yer tespiti yapılabilmesi, özellikle kötü niyetli kullanımlar için tehlike arz ediyor. “Doxing” olarak bilinen, bir kişinin özel bilgilerini (adres, konum gibi) izinsiz olarak çevrimiçi ortamda paylaşma eylemi, bu teknolojiler sayesinde daha da kolay hale gelebilir. Veya bu, fiziksel “stalk” ile de sonuçlanabilir. Örneğin sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafları kullanan ve size takıntılı olan birisi hangi mekanlarda ve konumlarda olduğunuzu bu sayede bulabilir.

OpenAI’ın yeni AI modelleri eskilerinden daha fazla hayal görüyor 21 sa. önce eklendi

Aşağıdaki örnekte ChatGPT’ye bir kütüphanede bulunan kitabın fotoğrafının yüklendiği ve bu fotoğrafın nerede çekildiğinin sorulduğu görülüyor. ChatGPT, birkaç saniye düşündükten sonra kitabın etiketinde bulunan koda dayanarak fotoğrafın Melbourne Üniversitesi'nde çekildiğini doğru bir şekilde tahmin ediyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan OpenAI yetkilileri, modellerin görsel muhakeme yeteneklerini geliştirmeye odaklandıklarını, ancak aynı zamanda özel ya da hassas bilgilere yönelik talepleri reddetmeye yönelik filtreleme sistemlerini de güçlendirdiklerini belirtiyor. Yine de, yaratıcı kullanıcıların bu engelleri aşması sıkça karşılaştığımız bir durum.

Her ne kadar ChatGPT’nin konum tahminleri zaman zaman şaşırtıcı doğrulukta olsa da, bu özelliğin yüzde 100 güvenilir ya da istikrarlı çalıştığı söylenemez. Model bazen yanıltıcı çıkarımlarda bulunabiliyor veya görseldeki bağlamı hatalı analiz edebiliyor.

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ChatGPT’nin fotoğraftan konum tahmini yapan yeteneği korkutuyor