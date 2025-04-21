ChatGPT’nin fotoğraftan konum tahmini yapan yeteneği korkutuyor

GeoGuessr'dan gerçek hayata
Bu yeni eğilim, popüler çevrimiçi oyun GeoGuessr ve her yeri bilen bu adamdan ilham alıyor. Kullanıcılar, bir görüntü yükleyip ChatGPT’den bu yerin neresi olduğunu tahmin etmesini istiyor. Görünen o ki o3 ve o4-mini modelleri, coğrafi ipuçlarını analiz etme konusunda şaşırtıcı bir başarı oranına sahip. Sokak tabelaları, bitki örtüsü, bina mimarisi gibi detayları değerlendirerek bazen şehir, hatta mahalle düzeyinde tahminlerde bulunabiliyor.
Ancak bu yetenek, yalnızca bir eğlence unsuru değil. Görsel verilerden yer tespiti yapılabilmesi, özellikle kötü niyetli kullanımlar için tehlike arz ediyor. “Doxing” olarak bilinen, bir kişinin özel bilgilerini (adres, konum gibi) izinsiz olarak çevrimiçi ortamda paylaşma eylemi, bu teknolojiler sayesinde daha da kolay hale gelebilir. Veya bu, fiziksel “stalk” ile de sonuçlanabilir. Örneğin sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafları kullanan ve size takıntılı olan birisi hangi mekanlarda ve konumlarda olduğunuzu bu sayede bulabilir.
Aşağıdaki örnekte ChatGPT’ye bir kütüphanede bulunan kitabın fotoğrafının yüklendiği ve bu fotoğrafın nerede çekildiğinin sorulduğu görülüyor. ChatGPT, birkaç saniye düşündükten sonra kitabın etiketinde bulunan koda dayanarak fotoğrafın Melbourne Üniversitesi'nde çekildiğini doğru bir şekilde tahmin ediyor.
Her ne kadar ChatGPT’nin konum tahminleri zaman zaman şaşırtıcı doğrulukta olsa da, bu özelliğin yüzde 100 güvenilir ya da istikrarlı çalıştığı söylenemez. Model bazen yanıltıcı çıkarımlarda bulunabiliyor veya görseldeki bağlamı hatalı analiz edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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