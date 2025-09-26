Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse duyuruldu

    OpenAI, ChatGPT’ye eklediği Pulse özelliğiyle kullanıcıların sabah uyandıklarında hazır kişiselleştirilmiş özetler almasını sağlıyor. Özellik ilk etapta yalnızca Pro abonelere sunulacak.

    OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT’ye yeni bir özellik ekledi. “ChatGPT Pulse” adı verilen bu özellik, kullanıcıların uykuda olduğu saatlerde arka planda çalışarak, sabah açıldığında hazır bulunan kişiselleştirilmiş raporlar oluşturuyor. Böylelikle kullanıcılar, 5 ila 10 kısa özetle günlerine hızlı bir başlangıç yapabiliyor. Bu adım, OpenAI’ın ChatGPT’yi bir sohbet robotundan çok proaktif bir asistan gibi konumlandırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

    Özellik ilk etapta yalnızca aylık 200 dolarlık Pro abonelerine sunulacak. Şirket, daha verimli hale getirilmesiyle birlikte yakın gelecekte Plus ve diğer abonelere de açmayı planlıyor.

    Bir sabah asistanı gibi

    OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse Tam Boyutta Gör
    Pulse’un sunduğu raporlar yalnızca haber özetleriyle sınırlı değil. Kullanıcıların bağlamına göre hazırlanmış öneriler, kişisel ajanda planlamaları veya seyahat programları da oluşturulabiliyor. Raporlar, görseller ve metinlerle “kart” formatında sunuluyor. Bu kartlar aracılığıyla kullanıcılar detaylı inceleme yapabiliyor veya ChatGPT’ye içerik hakkında sorular yöneltebiliyor. Pulse bazı raporları proaktif olarak oluşturuyor ancak kullanıcılar Pulse'dan yeni otomatik raporlar da isteyebiliyor.
    OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Pulse’u sosyal medya benzeri dikkat dağıtan uygulamalardan farklı tasarladığını vurguluyor. Bu nedenle kullanıcıya belirli sayıda rapor sunulduktan sonra “Bugünlük bu kadar” mesajı gösteriliyor. Ayrıca özellik, Google Takvim ve Gmail gibi uygulamalara bağlanarak önemli e-postaları öne çıkarabiliyor ya da günün programını otomatik hazırlayabiliyor. ChatGPT’nin hafıza özelliği açıksa Pulse, önceki konuşmalardan elde ettiği bilgileri de kullanarak raporlarını daha kişisel hale getiriyor.

    Özellik, haber servisleri ve dijital bültenlerle rekabet potansiyeli taşıyor olsa da OpenAI, Pulse’un kaynaklarını bağlantılarla gösterdiğini ve mevcut haber platformlarını tamamen ikame etmeye değil, onları tamamlamaya odaklandığını belirtiyor.

    Şimdilik yalnızca yüksek abonelik paketlerinde kullanılabilecek olan Pulse’un, gelecekte daha gelişmiş hale gelerek restoran rezervasyonu yapmak, e-postalar hazırlamak gibi kullanıcı adına işlem yapabilen bir asistana dönüşmesi hedefleniyor. Bunun için sistemin daha da geliştirilmesi gerek ve aynı zamanda Pulse, yüksek hesaplama gücüne değip değmeyeceğini göstermek zorunda.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/09/25/openai-launches-chatgpt-pulse-to-proactively-write-you-morning-briefs/ https://openai.com/index/introducing-chatgpt-pulse/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    maravilla krem cengiz bayraktar omuz çıkığı ameliyatı yorumları avrupa yakası şesu neden ayrıldı türk telekom cayma bedeli öğrenme dolce gabbana nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum