OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse duyuruldu

Özellik ilk etapta yalnızca aylık 200 dolarlık Pro abonelerine sunulacak. Şirket, daha verimli hale getirilmesiyle birlikte yakın gelecekte Plus ve diğer abonelere de açmayı planlıyor.
Bir sabah asistanı gibi
Özellik, haber servisleri ve dijital bültenlerle rekabet potansiyeli taşıyor olsa da OpenAI, Pulse’un kaynaklarını bağlantılarla gösterdiğini ve mevcut haber platformlarını tamamen ikame etmeye değil, onları tamamlamaya odaklandığını belirtiyor.
Şimdilik yalnızca yüksek abonelik paketlerinde kullanılabilecek olan Pulse’un, gelecekte daha gelişmiş hale gelerek restoran rezervasyonu yapmak, e-postalar hazırlamak gibi kullanıcı adına işlem yapabilen bir asistana dönüşmesi hedefleniyor. Bunun için sistemin daha da geliştirilmesi gerek ve aynı zamanda Pulse, yüksek hesaplama gücüne değip değmeyeceğini göstermek zorunda.