OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse duyuruldu

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT’ye yeni bir özellik ekledi. “ChatGPT Pulse” adı verilen bu özellik, kullanıcıların uykuda olduğu saatlerde arka planda çalışarak, sabah açıldığında hazır bulunan kişiselleştirilmiş raporlar oluşturuyor. Böylelikle kullanıcılar, 5 ila 10 kısa özetle günlerine hızlı bir başlangıç yapabiliyor. Bu adım, OpenAI’ın ChatGPT’yi bir sohbet robotundan çok proaktif bir asistan gibi konumlandırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Özellik ilk etapta yalnızca aylık 200 dolarlık Pro abonelerine sunulacak. Şirket, daha verimli hale getirilmesiyle birlikte yakın gelecekte Plus ve diğer abonelere de açmayı planlıyor.

Bir sabah asistanı gibi

Tam Boyutta Gör Pulse’un sunduğu raporlar yalnızca haber özetleriyle sınırlı değil. Kullanıcıların bağlamına göre hazırlanmış öneriler, kişisel ajanda planlamaları veya seyahat programları da oluşturulabiliyor. Raporlar, görseller ve metinlerle “kart” formatında sunuluyor. Bu kartlar aracılığıyla kullanıcılar detaylı inceleme yapabiliyor veya ChatGPT’ye içerik hakkında sorular yöneltebiliyor. Pulse bazı raporları proaktif olarak oluşturuyor ancak kullanıcılar Pulse'dan yeni otomatik raporlar da isteyebiliyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, Pulse’u sosyal medya benzeri dikkat dağıtan uygulamalardan farklı tasarladığını vurguluyor. Bu nedenle kullanıcıya belirli sayıda rapor sunulduktan sonra “Bugünlük bu kadar” mesajı gösteriliyor. Ayrıca özellik, Google Takvim ve Gmail gibi uygulamalara bağlanarak önemli e-postaları öne çıkarabiliyor ya da günün programını otomatik hazırlayabiliyor. ChatGPT’nin hafıza özelliği açıksa Pulse, önceki konuşmalardan elde ettiği bilgileri de kullanarak raporlarını daha kişisel hale getiriyor.

Özellik, haber servisleri ve dijital bültenlerle rekabet potansiyeli taşıyor olsa da OpenAI, Pulse’un kaynaklarını bağlantılarla gösterdiğini ve mevcut haber platformlarını tamamen ikame etmeye değil, onları tamamlamaya odaklandığını belirtiyor.

Şimdilik yalnızca yüksek abonelik paketlerinde kullanılabilecek olan Pulse’un, gelecekte daha gelişmiş hale gelerek restoran rezervasyonu yapmak, e-postalar hazırlamak gibi kullanıcı adına işlem yapabilen bir asistana dönüşmesi hedefleniyor. Bunun için sistemin daha da geliştirilmesi gerek ve aynı zamanda Pulse, yüksek hesaplama gücüne değip değmeyeceğini göstermek zorunda.

