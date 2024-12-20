OpenAI o3 tanıtıldı: İşte tarihin “en zeki” yapay zekası

- OpenAI o3 ile yeni bir dönem başlıyor
- Neden o2 değil de o3?
- AGI’ye bir adım daha
- OpenAI o3 ne zaman çıkacak ve nasıl kullanılır?
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Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, “12 Days of OpenA” kapsamında on iki gün boyunca çeşitli tanıtımlar ve duyurular gerçekleştirdi. Bu uzun etkinliğin son gününde ise firmanın “düşünebilen” yapay zeka modeli olan o1’in yeni sürümü olan OpenAI o3 ve OpenAI o3-mini tanıtıldı. Firma yeni yapay zeka modelinin mevcut modellerden daha insan benzeri muhakeme yeteneğine sahip olduğunun altını çizdi.
OpenAI o3 ile yeni bir dönem başlıyor
Google'ın bu türdeki ilk modelini duyurmasından sadece bir gün sonra OpenAI, bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka modelinin geliştirilmiş bir versiyonunu - sorular üzerinde düşünmek için daha da fazla zaman alan – ile karşımıza çıkıyor. OpenAI o3, tıpkı o1 gibi sorulara daha iyi yanıtlar verebilmek için “kafa yorarak zaman geçiriyor” ve bu süreçte mantıksal akıl yürütme gerçekleştiriyor.
OpenAI o3, özellikle karmaşık matematik, ileri düzey bilim soruları ve kodlama gibi alanlarda önceki modelden üç kat daha iyi performans gösteriyor. Model, ARC-AGI gibi yapay zekaların mantıksal çıkarım yeteneklerini test eden bir benchmarkta da üstün başarı sağlıyor.
Neden o2 değil de o3?
Detaylara girmeden önce hemen akıllara gelen ilk soruyu cevaplandıralım: Neden o2 değil de o3? o2’nin kullanılmamasının ardında, İngiliz telekomünikasyon şirketi O2 ile yaşanabilecek olası bir ticari marka ihtilafı olduğu belirtiliyor.
Bununla birlikte o3 ve o3-mini henüz genel kullanıma sunulmuş değil. Ancak, güvenlik araştırmacıları bugünden itibaren bir önizleme sürümüne erişim için başvurabilecekler. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın açıklamalarına göre, bu yeni modellerin geniş çaplı kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman alabilir.
AGI’ye bir adım daha
o3, o1 gibi, yanıt üretmeden önce “özel bir düşünce zinciri” üzerinden mantık yürütebiliyor. Bu süreç, modelin kendini adeta “kontrol etmesini” sağlıyor ve yanlış bilgilendirme riskini azaltıyor. Fizik, bilim ve matematik gibi karmaşık alanlarda güvenilirliği artıran bu yöntem, aynı zamanda bir dezavantajı da beraberinde getiriyor: Yanıt süresi. Geleneksel modellerden farklı olarak o3, çözüm üretmek için daha fazla zaman harcıyor.
O3’ün asıl farkı, bir görevi yerine getirirken birkaç adımı önceden planlayarak çözüm odaklı bir süreç oluşturması. Verilen bir komutu yanıtlamadan önce, ilgili konuları değerlendirip mantığını açıklıyor ve ardından en doğru cevabı özetliyor. Ek olarak modeller düşük, orta veya yüksek düşünme süresine ayarlanabiliyor.
OpenAI o3 ne zaman çıkacak ve nasıl kullanılır?
OpenAI o3 ve o3-mini kullanıma sunulmadı ve halen modeller test sürecinde. OpenAIayrıca güvenlik ve emniyet araştırmacılarından, yeni yazılımları piyasaya sürmeden önceki sürecin bir parçası olarak modelleri test etmek üzere başvuruda bulunmalarını istiyor.
OpenAI CEO’su Sam Altman etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, o3-mini modelinin Ocak 2025 tarihinde, o3 modelinin ise Ocak ayından kısa bir süre sonra piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Bu modeller öncelikli olan ChatGPT Plus ve Pro abonelerine sunulacak.
OpenAI, model önizlemeleriyle birlikte, o1 ve o3 gibi sistemlerin doğru şekilde çalışmasını ve örneğin kullanıcıların yasa dışı faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olmaktan kaçınmasını sağlamak için kullandığı yeni bir yaklaşımı tanımlayan bir araştırma da yayınladı. “Deliberative alignment” (düşünceli hizalama) adı verilen bu teknik, modellerin bir kullanıcının sorusuna yanıt vermeden önce bir dizi güvenlikle ilgili adımı takip etmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Modeller genel kullanıma açılmadı, şimdilik kırmızı takım tarafından test ediliyor. Ocak ayında o3 mini ve akabinde o3 çıkacak. Yüksek ihtimalle ChatGPT Pro ve ...