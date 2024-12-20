Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI o3 tanıtıldı: İşte tarihin “en zeki” yapay zekası

    OpenAI, 12 günlük tanıtım etkinliğinin son gününde bombayı patlattı. Yapay zekanın öncü şirketi, o1 sonrasında yeni yapay zeka modeli o3’ü tanıttı. OpenAI o3 nedir? İşte tüm detaylar:

    Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, “12 Days of OpenA” kapsamında on iki gün boyunca çeşitli tanıtımlar ve duyurular gerçekleştirdi. Bu uzun etkinliğin son gününde ise firmanın “düşünebilen” yapay zeka modeli olan o1’in yeni sürümü olan OpenAI o3 ve OpenAI o3-mini tanıtıldı. Firma yeni yapay zeka modelinin mevcut modellerden daha insan benzeri muhakeme yeteneğine sahip olduğunun altını çizdi.

    OpenAI o3 ile yeni bir dönem başlıyor

    Google'ın bu türdeki ilk modelini duyurmasından sadece bir gün sonra OpenAI, bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka modelinin geliştirilmiş bir versiyonunu - sorular üzerinde düşünmek için daha da fazla zaman alan – ile karşımıza çıkıyor. OpenAI o3, tıpkı o1 gibi sorulara daha iyi yanıtlar verebilmek için “kafa yorarak zaman geçiriyor” ve bu süreçte mantıksal akıl yürütme gerçekleştiriyor.

    OpenAI o3, özellikle karmaşık matematik, ileri düzey bilim soruları ve kodlama gibi alanlarda önceki modelden üç kat daha iyi performans gösteriyor. Model, ARC-AGI gibi yapay zekaların mantıksal çıkarım yeteneklerini test eden bir benchmarkta da üstün başarı sağlıyor.

    OpenAI o3 tanıtıldı: İşte tarihin “en zeki” yapay zekası Tam Boyutta Gör
    o3, mantıksal düşünme gerektiren problemleri adım adım çözme konusunda eğitim almış bir model. OpenAI, bu yöntemin yapay zekanın karmaşık sorunları çözme kabiliyetini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Şirket, O3'ün, SWE-Bench gibi bir modelin problem çözme kapasitesini ölçen testlerde, o1'den yüzde 20 daha iyi performans sergilediğini açıkladı.

    Neden o2 değil de o3?

    Detaylara girmeden önce hemen akıllara gelen ilk soruyu cevaplandıralım: Neden o2 değil de o3? o2’nin kullanılmamasının ardında, İngiliz telekomünikasyon şirketi O2 ile yaşanabilecek olası bir ticari marka ihtilafı olduğu belirtiliyor.

    Bununla birlikte o3 ve o3-mini henüz genel kullanıma sunulmuş değil. Ancak, güvenlik araştırmacıları bugünden itibaren bir önizleme sürümüne erişim için başvurabilecekler. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın açıklamalarına göre, bu yeni modellerin geniş çaplı kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman alabilir.

    AGI’ye bir adım daha

    o3, o1 gibi, yanıt üretmeden önce “özel bir düşünce zinciri” üzerinden mantık yürütebiliyor. Bu süreç, modelin kendini adeta “kontrol etmesini” sağlıyor ve yanlış bilgilendirme riskini azaltıyor. Fizik, bilim ve matematik gibi karmaşık alanlarda güvenilirliği artıran bu yöntem, aynı zamanda bir dezavantajı da beraberinde getiriyor: Yanıt süresi. Geleneksel modellerden farklı olarak o3, çözüm üretmek için daha fazla zaman harcıyor.

    O3’ün asıl farkı, bir görevi yerine getirirken birkaç adımı önceden planlayarak çözüm odaklı bir süreç oluşturması. Verilen bir komutu yanıtlamadan önce, ilgili konuları değerlendirip mantığını açıklıyor ve ardından en doğru cevabı özetliyor. Ek olarak modeller düşük, orta veya yüksek düşünme süresine ayarlanabiliyor.

    OpenAI o3 tanıtıldı: İşte tarihin “en zeki” yapay zekası Tam Boyutta Gör
    OpenAI’nin bu yeni modelleri yapay genel zeka (AGI) konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıyor. AGI, insanın yapabileceği hemen her görevi gerçekleştirebilen yapay zekâ sistemlerini ifade ediyor. OpenAI’nin AGI’ye dair kendi tanımı ise “ekonomik olarak değerli işlerin çoğunda insanlardan daha iyi performans gösteren son derece otonom sistemler.”
    OpenAI o3 tanıtıldı: İşte tarihin “en zeki” yapay zekası Tam Boyutta Gör
    o3’ün AGI’ye ne kadar yaklaştığını anlamak için ARC-AGI test sonuçları referans alınabilir. Bu testte o1, yüzde 25 ile yüzde 32 arasında bir başarı oranı yakalayabiliyor. İnsan düzeyine ulaşmak için gereken oran yüzde 85 olsa da bu sonuçlar, önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Ancak sıkı durun. o3’ün bu testten aldığı skor ise yüzde 87.5! o1'in performansının üç katına çıkıyor ve bu oranlara daha önce yaklaşılamamıştı bile.
    OpenAI o3 tanıtıldı: İşte tarihin “en zeki” yapay zekası Tam Boyutta Gör
    Diğer kıyaslamalarda da o3 yine rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. AIME 2024'te sadece bir soru kaçırarak yüzde 96,7 puan alıyor ve GPQA Diamond'da yüzde 87,7'ye ulaşıyor. Model ayrıca bilinen en zorlu değerlendirmelerde yeni rekorlar kırarak, başka modellerin yüzde 2’yi bile aşamadığı EpochAI's Frontier Math'da problemlerin yüzde 25,2'sini çözüyor. Buradaki matematik problemlerini bu konuda uzman kişilerin çözmesi bile bazen günler sürebiliyor.

    OpenAI o3 ne zaman çıkacak ve nasıl kullanılır?

    OpenAI o3 ve o3-mini kullanıma sunulmadı ve halen modeller test sürecinde. OpenAIayrıca güvenlik ve emniyet araştırmacılarından, yeni yazılımları piyasaya sürmeden önceki sürecin bir parçası olarak modelleri test etmek üzere başvuruda bulunmalarını istiyor.

    OpenAI CEO’su Sam Altman etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, o3-mini modelinin Ocak 2025 tarihinde, o3 modelinin ise Ocak ayından kısa bir süre sonra piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Bu modeller öncelikli olan ChatGPT Plus ve Pro abonelerine sunulacak.

    OpenAI, model önizlemeleriyle birlikte, o1 ve o3 gibi sistemlerin doğru şekilde çalışmasını ve örneğin kullanıcıların yasa dışı faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olmaktan kaçınmasını sağlamak için kullandığı yeni bir yaklaşımı tanımlayan bir araştırma da yayınladı. “Deliberative alignment” (düşünceli hizalama) adı verilen bu teknik, modellerin bir kullanıcının sorusuna yanıt vermeden önce bir dizi güvenlikle ilgili adımı takip etmesini sağlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Editörün Seçimi Yorum
    Modeller genel kullanıma açılmadı, şimdilik kırmızı takım tarafından test ediliyor. Ocak ayında o3 mini ve akabinde o3 çıkacak. Yüksek ihtimalle ChatGPT Pro ve ...
    Yorumu gör »     Metin Yasir Akpınar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski sevgiliye ne yazılır okul dışında sigara içmek yasak mı hidrolik debriyaj neden boşalır manuel şanzıman tamiri kaç gün sürer zazalar nasıl insanlardır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB SWORD 16
    MSI NB SWORD 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız