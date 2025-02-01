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    OpenAI, akıl yürütebilen o3-mini modelini ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına sundu

    OpenAI, akıl yürütebilen yeni o3-mini modelini ChatGPT ve şirketin API hizmetleri için kullanıma sundu. Yeni model neler sunuyor?                               
    OpenAI, o3-mini modelini ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına sundu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, akıl yürütebilen yeni o3-mini modelini ChatGPT ve şirketin API hizmetleri için kullanıma sundu. o3-mini modeli, belirli kısıtlamaları olsa da ücretsiz kullanıcılara da sunuluyor.

    Daha iyi ve daha hızlı yanıtlar veriyor

    Geçtiğimiz Aralık ayında OpenAI'nin 12 günlük “ship-mas” etkinlikleri kapsamında duyurulan o3-mini, o1'in matematik, kodlama ve fen alanındaki performansına yakın sonuçlar ortaya koyarken, mevcut modelden çok daha hızlı yanıtlar veriyor. Yapılan testlere göre, o3-mini, o1-mini’den %24 oranında daha hızlı yanıt veriyor.

    OpenAI, Aralık ayında o3 modelinin o1'den daha iyi performans gösterdiğini gösteren bazı kıyaslama sonuçları yayınlamıştı. Şirket, o3-mini sürümünün daha az maliyet ve gecikmeyle bir dizi kodlama ve muhakeme görevinde o1'den daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Geliştiriciler, Chat Completions API, Assistants API ve Batch API dahil olmak üzere OpenAI'nin API hizmetleri aracılığıyla o3-mini'den yararlanabilecekler.

    Ücretli kullanıcılar için ise o3-mini-high olarak adlandırılan daha üst seviye bir model kullanıma sunuluyor. OpenAI, bu modelin karmaşık kodlama görevlerinde en yüksek doğrulukta yanıtlar verebildiğini, ancak yanıt süresinin daha uzun olduğunu söylüyor. Bunun nedeni olarak, daha detaylı ve derinlemesine analiz yeteneklerine sahip olması gösteriliyor.

    o3-mini ile beraber ilk defa ücretsiz ChatGPT kullanıcıları muhakeme yeteneğine sahip bir yapay zeka modelini kullanma fırsatına sahip olacak. Ancak ücretsiz sürümde GPT-4o modeli gibi belirli bir mesaj limiti uygulanacak. ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları için limit üç kat fazla (günde 150 mesaj) olacak. Pro kullanıcıları ise o3-mini'ye sınırsız erişim elde edecek.

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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