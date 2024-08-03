Yapay zeka destekli insansı robotları dünya çapında evlere ve işyerlerine sokma yarışı hızla devam ediyor. OpenAI'nin de bulunduğu birçok şirket tarafından desteklenen ve şubat ayındaki son turunda 675 milyon dolar yatırım alan Figure isimli girişim sektördeki yerini almaya başlıyor.

OpenAI destekli yeni insansı robot merak uyandırdı

Şirket, en yeni modeli Figure 02 için bir fragman videosu yayınlayarak insansı robot sektörüne yeni bir boyut kazandıracak gibi duruyor. Videoda 6 Ağustos 2024 tarihi de dikkat çekiyor.

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Yayınlanan fragman ayrıntılardan uzak ancak yakın çekimler açısından zengin, robotik eklemler ve uzuvlar gibi görünen şeylerin yanı sıra robot gövdesi için bazı ilginç muhtemelen esnek ağ tasarımları içeriyor. Kurucusu Brett Adcock ayrıca kişisel X hesabından Figure 02'nin "gezegendeki en gelişmiş insansı robot" olduğunu yazdı.

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OpenAI destekli yeni insansı robot Figure 02 tanıtıldı