OpenAI destekli yeni insansı robot Figure 02 tanıtıldı

OpenAI destekli yeni insansı robot merak uyandırdı
Şirket, en yeni modeli Figure 02 için bir fragman videosu yayınlayarak insansı robot sektörüne yeni bir boyut kazandıracak gibi duruyor. Videoda 6 Ağustos 2024 tarihi de dikkat çekiyor.
Yayınlanan fragman ayrıntılardan uzak ancak yakın çekimler açısından zengin, robotik eklemler ve uzuvlar gibi görünen şeylerin yanı sıra robot gövdesi için bazı ilginç muhtemelen esnek ağ tasarımları içeriyor. Kurucusu Brett Adcock ayrıca kişisel X hesabından Figure 02'nin "gezegendeki en gelişmiş insansı robot" olduğunu yazdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.