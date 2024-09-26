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    OpenAI'ın CTO'su Mira Murati şirketten ayrılacağını duyurdu

    OpenAI'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, OpenAI'in Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, sürpriz bir kararla şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.
    OpenAI'ın CTO'su Mira Murati şirketten ayrılacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'in Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati, sürpriz bir kararla şirketten ayrılacağını duyurdu.

    Mira Murati OpenAI'dan ayrılacağını açıkladı

    Sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir gönderiyle ayrılacağını duyuran Murati şunları söyledi: "Ayrılıyorum çünkü kendi araştırmalarımı yapmak için zaman ve alan yaratmak istiyorum." OpenAI'in CEO'su Sam Altman ise yanıt olarak teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi: "Yakında geçiş planları hakkında daha fazla şey söyleyeceğiz, ancak şimdilik, sadece teşekkür etmek için bir an ayırmak istiyorum." 

    Geçtiğimiz sene OpenAI'da gerçekleşen yönetim kurulu darbesinden sonra Sam Altman geçici olarak görevinden alınmış ve Murati başa geçmişti. OpenAI'dan önce Murati, Tesla'da yapay zeka üzerinde çalışıyordu. Murati, altı yıllık görev süresi boyunca şirketin popüler sohbet robotu ChatGPT'nin yanı sıra metinden görüntüye dönüştürme aracı DALL-E'nin yönetiminden sorumluydu.

    Ayrılma kararı, şirketin kurumsal yapısını değiştirmesinden sonra şirketin değerini 150 milyar dolar olarak belirleyen 6,5 milyar dolarlık bir finansman turunun ardından geldi. Şirket, kar amacı güden bir şirket olarak yeniden yapılanmayı planlıyor ve Altman'a hisse verecek.

    Murati, OpenAI yöneticilerinin ayrılma zincirinin son halkası oldu. Ağustos ayında, OpenAI kurucu ortağı John Schulman, rakip AI şirketi Anthropic'e katıldığını söyledi ve bir diğer kurucu ortak Greg Brockman da yıl sonuna kadar ücretli izinli olduğunu söyledi. Üçüncü kurucu ortak, baş bilim insanı Ilya Sutskever da Mayıs ayında OpenAI'den ayrıldı.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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