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Tam Boyutta Gör ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'in Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati, sürpriz bir kararla şirketten ayrılacağını duyurdu.

Mira Murati OpenAI'dan ayrılacağını açıkladı

Sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir gönderiyle ayrılacağını duyuran Murati şunları söyledi: "Ayrılıyorum çünkü kendi araştırmalarımı yapmak için zaman ve alan yaratmak istiyorum." OpenAI'in CEO'su Sam Altman ise yanıt olarak teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi: "Yakında geçiş planları hakkında daha fazla şey söyleyeceğiz, ancak şimdilik, sadece teşekkür etmek için bir an ayırmak istiyorum."

Geçtiğimiz sene OpenAI'da gerçekleşen yönetim kurulu darbesinden sonra Sam Altman geçici olarak görevinden alınmış ve Murati başa geçmişti. OpenAI'dan önce Murati, Tesla'da yapay zeka üzerinde çalışıyordu. Murati, altı yıllık görev süresi boyunca şirketin popüler sohbet robotu ChatGPT'nin yanı sıra metinden görüntüye dönüştürme aracı DALL-E'nin yönetiminden sorumluydu.

Ayrılma kararı, şirketin kurumsal yapısını değiştirmesinden sonra şirketin değerini 150 milyar dolar olarak belirleyen 6,5 milyar dolarlık bir finansman turunun ardından geldi. Şirket, kar amacı güden bir şirket olarak yeniden yapılanmayı planlıyor ve Altman'a hisse verecek.

Murati, OpenAI yöneticilerinin ayrılma zincirinin son halkası oldu. Ağustos ayında, OpenAI kurucu ortağı John Schulman, rakip AI şirketi Anthropic'e katıldığını söyledi ve bir diğer kurucu ortak Greg Brockman da yıl sonuna kadar ücretli izinli olduğunu söyledi. Üçüncü kurucu ortak, baş bilim insanı Ilya Sutskever da Mayıs ayında OpenAI'den ayrıldı.



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OpenAI'ın CTO'su Mira Murati şirketten ayrılacağını duyurdu