OpenAI’ın baş yapay zeka “sihirbazı” Ilya Sutskever şirketten ayrıldı

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Tam Boyutta Gör OpenAI’ın kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever şirketten ayrıldığını duyurdu. Sutskever, geçtiğimiz kasım ayında OpenAI CEO'su Sam Altman'ı kovmak için oy kullanan dört yönetim kurulu üyesinden biriydi. Kaos dolu o haftaların ardından Sam Altman şirkete geri dönüp yeni bir yönetim kurulu kursa da Sutskever şirkette kalmaya devam etmişti.

Altman'ın OpenAI'ye geri dönmesinden sonraki aylarda Sutskever, şirket için nadiren kamuoyu önüne çıkmıştı. Hatta firmanın daha birkaç gün önce GPT-4o tanıtımı için yapılan ofis içi canlı yayında da yer almamıştı.

Ilya Sutskever, OpenAI’dan ayrıldı

Sutskever, ayrılık kararını X’te duyururken CEO Sam Altman, Başkan Greg Brockman ve CTO Mira Murati'nin liderliğinde hem güvenli hem de faydalı yapay genel zeka (AGI) inşa edeceğinden emin olduğunu belirtti. Sutskever, kendisi için kişisel olarak çok anlamlı olan ve ayrıntılarını zamanı geldiğinde paylaşacağı bir proje ile geri döneceğini söyledi. Sutskever’in geri dönüşü hangi şirkette olur veya yeni bir girişim mi başlatır şimdilik belirsiz.

Altman ise Sutskever'den "neslimizin en büyük beyinlerinden biri" olarak bahsederken firmanın onsuz bu hale gelemeyeceğini söyledi. Altman ek olarak "Böylesine olağanüstü bir dehaya ve insanlık için en iyi geleceğe ulaşmaya bu kadar odaklanmış birine bu kadar uzun süre yakın olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı. Aynı paylaşımda OpenAI'ın araştırma direktörü Jakub Pachocki'nin şirketin yeni baş bilim insanı olacağı da duyuruldu.

OpenAI GPT-4o hakkında merak edilen her şey ve daha fazlası 1 gün önce eklendi

Ilya Sutskever, öğrenimi ve kariyeri boyunca yapay zeka özelinde çalışmalar yürüttü. Kendisi, Google'da yapay zeka araştırmaları üzerinde çalıştı ve burada modern sinir ağı tabanlı yapay zeka çağının kurulmasına yardımcı oldu. 2015 yılında ise Sam Altman, Elon Musk ve Greg Brockman, OpenAI'ı kurdu.

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OpenAI’ın yapay zeka sihirbazı Ilya Sutskever, şirketten ayrıldı