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    OpenAI’ın baş yapay zeka “sihirbazı” Ilya Sutskever şirketten ayrıldı

    OpenAI’ın ortak kurucusu ve baş bilim insanı Ilya Sutskever, şirketten ayrıldığını duyurdu. Sutskever, geçtiğimiz yıl CEO Sam Altman'ın kovulması yönünde oy kullanmıştı.
    OpenAI’ın yapay zeka sihirbazı Ilya Sutskever, şirketten ayrıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever şirketten ayrıldığını duyurdu. Sutskever, geçtiğimiz kasım ayında OpenAI CEO'su Sam Altman'ı kovmak için oy kullanan dört yönetim kurulu üyesinden biriydi. Kaos dolu o haftaların ardından Sam Altman şirkete geri dönüp yeni bir yönetim kurulu kursa da Sutskever şirkette kalmaya devam etmişti.

    Altman'ın OpenAI'ye geri dönmesinden sonraki aylarda Sutskever, şirket için nadiren kamuoyu önüne çıkmıştı. Hatta firmanın daha birkaç gün önce GPT-4o tanıtımı için yapılan ofis içi canlı yayında da yer almamıştı.

    Ilya Sutskever, OpenAI’dan ayrıldı

    Sutskever, ayrılık kararını X’te duyururken CEO Sam Altman, Başkan Greg Brockman ve CTO Mira Murati'nin liderliğinde hem güvenli hem de faydalı yapay genel zeka (AGI) inşa edeceğinden emin olduğunu belirtti. Sutskever, kendisi için kişisel olarak çok anlamlı olan ve ayrıntılarını zamanı geldiğinde paylaşacağı bir proje ile geri döneceğini söyledi. Sutskever’in geri dönüşü hangi şirkette olur veya yeni bir girişim mi başlatır şimdilik belirsiz.

    Altman ise Sutskever'den "neslimizin en büyük beyinlerinden biri" olarak bahsederken firmanın onsuz bu hale gelemeyeceğini söyledi. Altman ek olarak "Böylesine olağanüstü bir dehaya ve insanlık için en iyi geleceğe ulaşmaya bu kadar odaklanmış birine bu kadar uzun süre yakın olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı. Aynı paylaşımda OpenAI'ın araştırma direktörü Jakub Pachocki'nin şirketin yeni baş bilim insanı olacağı da duyuruldu.

    Ilya Sutskever, öğrenimi ve kariyeri boyunca yapay zeka özelinde çalışmalar yürüttü. Kendisi, Google'da yapay zeka araştırmaları üzerinde çalıştı ve burada modern sinir ağı tabanlı yapay zeka çağının kurulmasına yardımcı oldu. 2015 yılında ise Sam Altman, Elon Musk ve Greg Brockman, OpenAI'ı kurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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