OpenAI’ın baş yapay zeka “sihirbazı” Ilya Sutskever şirketten ayrıldı

Altman'ın OpenAI'ye geri dönmesinden sonraki aylarda Sutskever, şirket için nadiren kamuoyu önüne çıkmıştı. Hatta firmanın daha birkaç gün önce GPT-4o tanıtımı için yapılan ofis içi canlı yayında da yer almamıştı.
Ilya Sutskever, OpenAI’dan ayrıldı
Sutskever, ayrılık kararını X’te duyururken CEO Sam Altman, Başkan Greg Brockman ve CTO Mira Murati'nin liderliğinde hem güvenli hem de faydalı yapay genel zeka (AGI) inşa edeceğinden emin olduğunu belirtti. Sutskever, kendisi için kişisel olarak çok anlamlı olan ve ayrıntılarını zamanı geldiğinde paylaşacağı bir proje ile geri döneceğini söyledi. Sutskever’in geri dönüşü hangi şirkette olur veya yeni bir girişim mi başlatır şimdilik belirsiz.
Altman ise Sutskever'den "neslimizin en büyük beyinlerinden biri" olarak bahsederken firmanın onsuz bu hale gelemeyeceğini söyledi. Altman ek olarak "Böylesine olağanüstü bir dehaya ve insanlık için en iyi geleceğe ulaşmaya bu kadar odaklanmış birine bu kadar uzun süre yakın olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı. Aynı paylaşımda OpenAI'ın araştırma direktörü Jakub Pachocki'nin şirketin yeni baş bilim insanı olacağı da duyuruldu.
Ilya Sutskever, öğrenimi ve kariyeri boyunca yapay zeka özelinde çalışmalar yürüttü. Kendisi, Google'da yapay zeka araştırmaları üzerinde çalıştı ve burada modern sinir ağı tabanlı yapay zeka çağının kurulmasına yardımcı oldu. 2015 yılında ise Sam Altman, Elon Musk ve Greg Brockman, OpenAI'ı kurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.