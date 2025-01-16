OpenAI'ın yeni yapay zeka modelinin akıl yürütürken Çinceye geçmesi kafaları karıştırdı

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile büyük başarı yakalayan OpenAI, bu chatbot'ta kullandığı yapay zeka modelini sürekli olarak güncelliyor. Artık geniş bir kullanıcı kitlesi olan yapay zekaya sürekli yeni özellikler ekleyen şirket, eylül ayında da GPT-o1 adını verdiği yeni modelini tanıttı. Daha yapım aşamasındayken yapay zeka camiasında heyecan yaratmaya başlayan o1'in en büyük özelliği daha karmaşık konularda daha derinlemesine akıl yürütebiliyor olmasıydı.

Ne var ki o1 modelini kullanan bazı kullanıcılar ve uzmanlar, ilginç bir durumla karşılaşıyor. OpenAI'ın yeni AI modeli, İngilizce yürütülen konuşmalarda akıl yürütmeye İngilizce başlasa bile sonradan Çinceye geçiyor. o1'in zaman zaman Farsça gibi başka dillere de geçebildiği ama çoğunlukla Çinceye geçtiği söyleniyor. Kayda değer sayıda kullanıcı tarafından şahit olunan bu durum hâliyle kafaları karıştırdı.

OpenAI, Yeni Modelini Çin'den Aldığı Veri Paketleriyle Eğitmiş Olabilir

Şu anda OpenAI gibi yapay zeka şirketlerinin önündeki en önemli engellerden biri, yapay zeka modellerini eğitecekleri verileri temin etmek. OpenAI gibi şirketlerin zamanında yapay zeka modellerini geliştirmek için internetteki her tür veriyi izinsiz olarak kullanmaları bugün çeşitli davalara konu olmuş durumda. Bu yüzden şirketler şimdi bu konuda çok daha temkinli davranıyor ve bu verileri çeşitli anlaşmalarla temin etmeye çalışıyor. GPT-4o1'de karşılaşılan durum, OpenAI'ın yeni yapay zeka modelini eğitmek için Çinli veri şirketleriyle bu tarz anlaşmalar yapmış olabileceğini düşündürüyor. En azından Hugging Face CEO'su Clément Delangue'un teorisi bu yönde.

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Google DeepMind'da araştırmacı olan Ted Xiao ise OpenAI'ın bu modeldeki akıl yürütme özelliğini geliştirmek için Çinli veri etiketleme servislerini kullanmış olabileceğini, şimdi karşılaşılan tablonun da bunun sonucu olabileceğini söylüyor.

Hugging Face yazılımcısı Tiezhen Wang de benzer bir noktadan hareketle o1'in eğitilirken oluşturduğu çağrışımlardan dolayı şimdi akıl yürütürken Çince kullanmayı daha kolay buluyor olabileceğini söylüyor. Çin asıllı Wang, kendisinin de normalde İngilizce konuşurken matematik hesabı yaptığında Çinceye geçmesini örnek veriyor.

Bir konuda ortaya atılan bir diğer teori de OpenAI o1'in akıl yürütmek için Çinceyi daha elverişli bir dil olarak gördüğü için böyle bir geçiş yapıyor olabileceği. Yapay zeka üzerine çalışan akademisyen Matthew Guzdial, o1'in dil nedir bilmediğini, onun için hepsinin sadece metinden ibaret olduğunu vurguluyor. Yani o1 İngilizce sorulan bir soru üzerine akıl yürütürken araya Çince karıştırdığını algılamıyor bile olabilir.

Sebebi ne olursa olsun, OpenAI'ın yeni yapay zeka modelinin sergilediği bu davranış bu tarz modellerin eğitim sürecine dair pek çok soru işareti yarattı ve bu konuda daha saydam olunması gerektiği yönündeki itirazları yeniden alevlendirdi.

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OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli akıl yürütürken Çinceye geçiyor