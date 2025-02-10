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Tam Boyutta Gör OpenAI, kendi yapay zeka çipini geliştiriyor. Şirketin, çipin tasarımını tamamlamak üzere olduğu ve önümüzdeki birkaç ay içinde test üretimi için TSMC'ye göndermeyi planladığı belirtiliyor. Seri üretime ise 2026 yılında geçilmesi hedefleniyor.

TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretilecek

OpenAI böylece, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Nvidia çiplerine bağlı kalmak zorunda olmayacak. Reuters'in aktardığına göre yeni çip, yüksek bant genişliğine sahip belleğe (HBM) ve kapsamlı ağ yeteneklerine sahip olacak ve TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretilecek.

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OpenAI'ın başlangıçta çipini sınırlı sayıda üreteceği ve çoğunlukla yapay zeka modellerini çalıştırmak için kullanacağı belirtiliyor. Şirketin, gelecek için daha gelişmiş çipler planladığı da aktarılıyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl, OpenAI'ın Broadcom ile iş birliğine giderek özel bir çip geliştirdiği haberleri ortaya çıkmıştı. OpenAI'nin bu amaçla eski Google TPU mühendisi Richard Ho'yu tasarım ekibinin başına getirdiği ve son aylarda ekibin 20 kişiden 40 kişiye çıktığı belirtiliyor.

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OpenAI, kendi yapay zeka çipini tamamlamak üzere