OpenAI’ın ilk yapay zeka çipi TSMC’nin en gelişmiş teknolojisiyle üretilecek

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka alanındaki rekabetin zirvesinde kalmak adına yeni bir adım atıyor ve şirket içinde tasarladığı ilk yapay zeka çipini geliştirmek için TSMC ile iş birliği yapıyor. Bu çip, TSMC'nin henüz seri üretimine başlamadığı A16 Angstrom süreci ile üretilecek. Aktarılanlara göre bu çip, firmanın Sora’nın video oluşturma yeteneklerini artırmak için kullanılacak.

OpenAI kendi çipini üretecek

Sektördeki bilgilere göre, OpenAI ve TSMC arasında özel bir dökümhane kurulması üzerine görüşmeler yapıldı. Ancak, bu planlar kârlılık ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak iptal edildi. Yine de OpenAI'nin, TSMC'nin A16 Angstrom sürecini tercih etmesi dikkat çekici. Bu yeni çip, Sora'nın video üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor ve bu durum, Apple’ın cihaz satışlarına olumlu bir katkı sağlayabilir. Zira bilindiği gibi ChatGPT, Apple Intelligence ile entegre hale getirilmişti. Son dönemlerde iki şirketin daha da yakın çalışabileceğine dair iddialar da ortalıkta dolanıyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında OpenAI’ın kendi çipi için Apple ile bir işbirliği yapması olası görünüyor. Ancak şimdilik bu sadece bir spekülasyon. Öte yandan OpenAI’ın kendi çipini kullanması kısa vadede gerçekleşmeyecek. Zira TSMC’nin A16 Angstrom sürecinin 2026 yılına kadar seri üretime geçmesi beklenmiyor.

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TSMC, A16 sürecini bu yılın ilk aylarında tanıtmış ve 1.6 nanometre ölçeğine geçileceğini bildirmişti. A16, TSMC'nin Super Power Rail mimarisini nanosheet transistörleriyle birleştirerek mantık yoğunluğunu ve performansı artırmayı amaçlıyor. TSMC'nin N2P süreciyle karşılaştırıldığında A16, yüzde 8-10 hız artışı, aynı hızda yüzde 15-20 enerji tasarrufu ve veri merkezi ürünleri için 1,10 kata kadar çip yoğunluğu artışı sağlayacak. Bu haliyle TSMC A16 doğrudan veri merkezlerini hedefleyen bir nesil olacak gibi görünüyor.

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OpenAI’ın ilk çipi TSMC’nin en gelişmiş teknolojisiyle üretilecek