OpenAI’ın ilk yapay zeka çipi TSMC’nin en gelişmiş teknolojisiyle üretilecek

OpenAI kendi çipini üretecek
Sektördeki bilgilere göre, OpenAI ve TSMC arasında özel bir dökümhane kurulması üzerine görüşmeler yapıldı. Ancak, bu planlar kârlılık ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak iptal edildi. Yine de OpenAI'nin, TSMC'nin A16 Angstrom sürecini tercih etmesi dikkat çekici. Bu yeni çip, Sora'nın video üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor ve bu durum, Apple’ın cihaz satışlarına olumlu bir katkı sağlayabilir. Zira bilindiği gibi ChatGPT, Apple Intelligence ile entegre hale getirilmişti. Son dönemlerde iki şirketin daha da yakın çalışabileceğine dair iddialar da ortalıkta dolanıyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında OpenAI’ın kendi çipi için Apple ile bir işbirliği yapması olası görünüyor. Ancak şimdilik bu sadece bir spekülasyon. Öte yandan OpenAI’ın kendi çipini kullanması kısa vadede gerçekleşmeyecek. Zira TSMC’nin A16 Angstrom sürecinin 2026 yılına kadar seri üretime geçmesi beklenmiyor.
TSMC, A16 sürecini bu yılın ilk aylarında tanıtmış ve 1.6 nanometre ölçeğine geçileceğini bildirmişti. A16, TSMC'nin Super Power Rail mimarisini nanosheet transistörleriyle birleştirerek mantık yoğunluğunu ve performansı artırmayı amaçlıyor. TSMC'nin N2P süreciyle karşılaştırıldığında A16, yüzde 8-10 hız artışı, aynı hızda yüzde 15-20 enerji tasarrufu ve veri merkezi ürünleri için 1,10 kata kadar çip yoğunluğu artışı sağlayacak. Bu haliyle TSMC A16 doğrudan veri merkezlerini hedefleyen bir nesil olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.