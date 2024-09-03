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    OpenAI’ın ilk yapay zeka çipi TSMC’nin en gelişmiş teknolojisiyle üretilecek

    ChatGPT, Sora ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarıyla tanınan Microsoft destekli OpenAI, şirket içinde tasarladığı ilk yapay zeka çipini TSMC’nin en gelişmiş teknolojisiyle üretilecek.
    OpenAI’ın ilk çipi TSMC’nin en gelişmiş teknolojisiyle üretilecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka alanındaki rekabetin zirvesinde kalmak adına yeni bir adım atıyor ve şirket içinde tasarladığı ilk yapay zeka çipini geliştirmek için TSMC ile iş birliği yapıyor. Bu çip, TSMC'nin henüz seri üretimine başlamadığı A16 Angstrom süreci ile üretilecek. Aktarılanlara göre bu çip, firmanın Sora’nın video oluşturma yeteneklerini artırmak için kullanılacak.

    OpenAI kendi çipini üretecek

    Sektördeki bilgilere göre, OpenAI ve TSMC arasında özel bir dökümhane kurulması üzerine görüşmeler yapıldı. Ancak, bu planlar kârlılık ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak iptal edildi. Yine de OpenAI'nin, TSMC'nin A16 Angstrom sürecini tercih etmesi dikkat çekici. Bu yeni çip, Sora'nın video üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor ve bu durum, Apple’ın cihaz satışlarına olumlu bir katkı sağlayabilir. Zira bilindiği gibi ChatGPT, Apple Intelligence ile entegre hale getirilmişti. Son dönemlerde iki şirketin daha da yakın çalışabileceğine dair iddialar da ortalıkta dolanıyor.

    Tüm bunlar göz önüne alındığında OpenAI’ın kendi çipi için Apple ile bir işbirliği yapması olası görünüyor. Ancak şimdilik bu sadece bir spekülasyon. Öte yandan OpenAI’ın kendi çipini kullanması kısa vadede gerçekleşmeyecek. Zira TSMC’nin A16 Angstrom sürecinin 2026 yılına kadar seri üretime geçmesi beklenmiyor.

    TSMC, A16 sürecini bu yılın ilk aylarında tanıtmış ve 1.6 nanometre ölçeğine geçileceğini bildirmişti. A16, TSMC'nin Super Power Rail mimarisini nanosheet transistörleriyle birleştirerek mantık yoğunluğunu ve performansı artırmayı amaçlıyor. TSMC'nin N2P süreciyle karşılaştırıldığında A16, yüzde 8-10 hız artışı, aynı hızda yüzde 15-20 enerji tasarrufu ve veri merkezi ürünleri için 1,10 kata kadar çip yoğunluğu artışı sağlayacak. Bu haliyle TSMC A16 doğrudan veri merkezlerini hedefleyen bir nesil olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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