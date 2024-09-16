OpenAI o1 modeli biyolojik silahlar oluşturmak için kötüye kullanılabilir

Yapay zeka teknolojilerindeki en yüksek risk seviyesine sahip
Yeni başlatılan o1 modeli, gelişmiş muhakeme becerileri, karmaşık matematik problemlerini çözme yeteneği ve ayrıca bilimsel araştırma sorularını yanıtlama yeteneği gibi gelişmiş yeteneklere sahip. Bu gelişmeler yapay genel zekanın (AGI) geliştirilmesinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.
Ancak kötü niyetli kişiler tarafından istismar edildiğinde, tehlikeli uygulamalarda kötüye kullanılma potansiyelini de istemeden artırıyor. o1 modellerinin gelişmiş muhakeme yetenekleri potansiyel olarak biyolojik silahları daha etkili bir şekilde geliştirmek için kullanılabilir.
Bu, AI topluluğunda etik ve güvenlik endişeleri doğuruyor. Önde gelen yapay zeka araştırmacılarından Profesör Yoshua Bengio, bu riskleri azaltmak için acil düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ve yapay zeka geliştiricilerinin, modellerinin biyolojik silah üretmek için kullanılma riskini azaltacak adımlar uygulamasının zorunlu olması gerektiğini savunuyor.
Bu endişelere yanıt olarak OpenAI'nin Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, firmanın o1 modelini kamuoyuna duyururken dikkatli davrandığını belirtti. Yeni model, olası güvenlik açıklarını tespit edilip sıkı testlerden geçirildikten sonra bir API aracılığıyla ChatGPT'nin ücretli aboneleri ve geliştiricilerinin erişimine açılacak. Kullanımıyla ilişkili risklere rağmen OpenAI, politikaları uyarınca o1'in dağıtım için güvenli olduğuna karar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...