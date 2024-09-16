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    Anlık Bildirim

    OpenAI o1 modeli biyolojik silahlar oluşturmak için kötüye kullanılabilir

    OpenAI, en son yapay zeka çıkarım modeli O1'in yapay zekanın biyolojik silahlar oluşturmak için kötüye kullanılma riskini önemli ölçüde artırdığını itiraf etti.
    OpenAI o1 modeli biyolojik silahlar için kötüye kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka (YZ) alanında önde gelen araştırma kuruluşlarından OpenAI, o1 veya Çilek projesi olarak bilinen son modelinin kötüye kullanılma olasılığını kabul etti. Şirket, bu modeli kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) silahların oluşturulmasına yardımcı olma açısından orta riskli olarak derecelendirdi.

    Yapay zeka teknolojilerindeki en yüksek risk seviyesine sahip

    Yeni başlatılan o1 modeli, gelişmiş muhakeme becerileri, karmaşık matematik problemlerini çözme yeteneği ve ayrıca bilimsel araştırma sorularını yanıtlama yeteneği gibi gelişmiş yeteneklere sahip. Bu gelişmeler yapay genel zekanın (AGI) geliştirilmesinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

    Ancak kötü niyetli kişiler tarafından istismar edildiğinde, tehlikeli uygulamalarda kötüye kullanılma potansiyelini de istemeden artırıyor. o1 modellerinin gelişmiş muhakeme yetenekleri potansiyel olarak biyolojik silahları daha etkili bir şekilde geliştirmek için kullanılabilir.

    Bu, AI topluluğunda etik ve güvenlik endişeleri doğuruyor. Önde gelen yapay zeka araştırmacılarından Profesör Yoshua Bengio, bu riskleri azaltmak için acil düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ve yapay zeka geliştiricilerinin, modellerinin biyolojik silah üretmek için kullanılma riskini azaltacak adımlar uygulamasının zorunlu olması gerektiğini savunuyor.

    Bu endişelere yanıt olarak OpenAI'nin Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, firmanın o1 modelini kamuoyuna duyururken dikkatli davrandığını belirtti. Yeni model, olası güvenlik açıklarını tespit edilip sıkı testlerden geçirildikten sonra bir API aracılığıyla ChatGPT'nin ücretli aboneleri ve geliştiricilerinin erişimine açılacak. Kullanımıyla ilişkili risklere rağmen OpenAI, politikaları uyarınca o1'in dağıtım için güvenli olduğuna karar verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 9 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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